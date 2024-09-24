性能与便携并重：iQOO Z9 Turbo+上手体验

【天极网手机频道】如今智能手机在追求极致性能的同时，往往伴随着厚重的机身和沉重的负担。全新iQOO Z9 Turbo+以其独特的“轻薄大电池性能机”定位，吸引了众多消费者的目光。它不像那些一味追求极致性能的“大块头”，也不像那些过于轻薄的“小身板”，而是恰到好处地找到了两者之间的平衡点。接下来就来聊聊这款手机的实际体验，在影像、续航和日常使用等多个方面感受它如何重新定义用户对智能手机的认知。

作为一款主打性能的手机，iQOO Z9 Turbo+在游戏方面的出色表现是在意料之内。天玑9300+处理器+自研电竞芯片Q1的“双芯”组合为手机提供了强大的性能支撑。天玑9300+采用了先进的制程工艺，拥有强大的CPU和GPU性能，在安兔兔跑分测试中拿到了超237万分的成绩;在GeekBench测试中单核跑分达到了2292分，多核跑分7568分，表现出色。



安兔兔与GeekBench跑分成绩

专为游戏而生的电竞芯片Q1进一步提升了iQOO Z9 Turbo+在游戏方面的表现，能够优化游戏帧率、降低延迟，为玩家带来更加流畅、稳定的游戏体验;同时，Q1芯片还支持超分超帧技术，不仅能够将低分辨率的游戏画面实时提升至高分辨率，让游戏画面更加细腻清晰，还减轻了处理器的负担，从而降低了手机的发热量。

当然硬件不能说明一切，我们来进行实际游戏测试。

首选高负载的《原神》做60帧进行20分钟左右随机跑图测试，在游戏设置上将画质拉到极高，从帧数曲线图中可以看到帧数还是有一些波动的，不过在实际体验中感知不算太明显，从综合数据来看，平均帧数也能有57FPS，这个表现还是可以的，游戏过程中机身稍有温热的手感，但是在可接受范围之内。



《原神》实际测试数据

在《绝区零》测试中，我们开启了60FPS+高画质模式，光映广场冲刺跑图30分钟，iQOO Z9 Turbo+ 平均帧率 59.5FPS，通过独显芯片 Q1，在144FPS 超帧画质模式下游戏体验会更加流畅顺滑。



《绝区零》实际测试数据

超分功能也能够带来肉眼可见的体验提升，通过对游戏画面纹理、形态等内容的感知，实现游戏清晰度的动态提升，比如游戏角色的服饰、头发等边缘更立体、锐利，细节也更丰富了一些，带来超越游戏原生画质的超清视觉体验。



超分功能对比

除了帧率稳定外，iQOO Z9 Turbo+的1.5K分辨率的华星C8发光材料屏幕显示效果细腻，色彩还原准确，无论是游戏中的细节纹理还是色彩过渡都能得到完美的呈现。144Hz的超高刷新率也大大提升了游戏的跟手度，无论是滑动屏幕还是进行快速操作都能得到即时的响应，让游戏体验更加顺畅。

影像方面，iQOO Z9 Turbo+后置采用了5000万像素索尼主摄(OIS)+800万像素超广角镜头的组合。

从样张可看出，主摄的高像素保证了照片的清晰度，超广角镜头则为用户提供了更宽广的视野，配合蓝厂同款的影像算法，在光线充足的场景下拍摄出的样张细节解析能力优秀，色彩饱和度自然，与人眼观感接近，无论是远景还是近景，都能呈现出丰富的细节;在夜景拍摄中，iQOO Z9 Turbo+凭借大光圈和优秀的夜景算法有效抑制了噪点，像是在灯光较少的暗光场景下能够保留较多暗部细节，避免画面过糊和噪点过多，画面纯净度高，而且还支持超级月亮模式，随手拍都能拍出好看的月亮;在人像模式下背景虚化效果自然，有效突出人物主体，2X人像模式配合自然的美颜效果，足以拍出质感人像照片。全新的OriginOS 4系统还内置了一键成片、即刻抠图等功能，样张后期处理更快更便捷。

对于一款手机来说，设计和续航同样重要。iQOO Z9 Turbo+正面无屏幕支架的设计不仅减少了黑边宽度还提升了屏占比正面无屏幕支架的设计，配合6.78英寸的144Hz华星C8发光材料屏幕，确保用户在滑动屏幕或玩游戏时能够享受到流畅无阻的视觉体验。这块屏幕还支持2000Hz的瞬时触控采样率，使得触控响应更加迅速准确。在显示效果上，该屏幕支持3840Hz的高频PWM调光，有效减少了屏幕闪烁对眼睛的伤害，同时支持10亿色显示，色彩表现更加丰富细腻;局部峰值亮度可达4500nit，确保了在不同光线环境下都能呈现出清晰的画面。

背面方圆舷窗摄像头模组再加上外圈星轨刻度的设计显得更加精致;提供曜夜黑、星光白以及月影钛三款配色，其中低调而富有质感的月影钛配色作为iQOO 首款钛色，细腻哑面光影效果完美契合了当下消费者对手机个性化的追求。

机身采用直边中框设计，搭配圆润的边角处理，既保证了握持的舒适度又提升了整体的视觉美感，厚度仅7.98mm，重量控制在196g，既保证了手机的便携性又兼顾了续航能力。

当然，这份轻薄并未牺牲电池容量，反而搭载了iQOO史上最大的6400mAh超薄蓝海电池，实现了电池容量与机身重量的完美平衡;配合80W闪充技术，在超快模式下10分钟即可充至21%的电量，58分钟左右就能将手机充满电。当然这个数据可能会根据大家的充电环境和手机电池寿命发生一些偏差，所以充电数据以实际为准。



充电实测(数据仅供参考)

大电池与闪充的组合，iQOO Z9 Turbo+可以称得上“加量不加厚”，为用户提供了持久的续航能力和快速的充电体验，在正常使用情况下，手机能够轻松应对一整天的使用需求。

总结

iQOO Z9 Turbo+以其行业最强双芯系统、iQOO史上最大电池、旗舰级屏幕和影像系统以及精致的外观设计赢得了广大用户的青睐。如果有用户近期想换购一款既能满足游戏性能需求，又能呈现轻薄且个性的手机，那么iQOO Z9 Turbo+无疑是一款入手不亏的选择。