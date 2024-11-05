首批7款旗舰新鲜上市 OEM为何对骁龙8至尊版情有独钟？

【天极网手机频道】随着10月25日骁龙峰会落下帷幕，2025年的旗舰机市场的竞争也正式打响。小米、realme、iQOO、荣耀、一加……短短十天内各家厂商纷纷举行旗舰新品发布会，小米15系列、iQOO 13、荣耀Magic 7系列、一加13、realme真我GT7 Pro等新机正式亮相，它们无一例外都采用了刚刚发布的骁龙8至尊版移动平台。它们不仅是首批搭载骁龙8至尊版的商用机，同样还刷新了智能手机的性能上限，标志着新一代旗舰智能手机迎来了新一轮性能飞跃。

全新的骁龙8至尊版到底有什么魅力，吸引众多OEM厂商竞相将它作为2025年度旗舰机型的标配？

Oryon CPU的移动端首秀

去年，高通以骁龙X Elite宣告了Oryon CPU的初登场，同时也标志着高通正式以一款自研CPU与Intel、AMD以及苹果坐到了同一张牌桌上，并且开始以后来者的姿态成为PC处理器领域的搅局者，也为众多消费者带来了Windows on ARM的全新体验。

今年，高通将自研的Oryon CPU首次带到移动端，让我们对自研Oryon CPU的真实实力“眼见为实”。

骁龙8至尊版基于台积电第二代3nm制程工艺打造，其Oryon CPU已经是第二代。从CPU架构上来说，所谓的“2+6”设计也并非传统意义上的性能核+能效核(P核+E核)组合，而是2枚4.32GHz的超级内核以及6颗3.53GHz的性能内核，至于能效核干脆直接被取消了。

值得一提的是，2枚超级内核的频率甚至要比桌面端骁龙X Elite双核增强的4.3GHz还要高一点，可以想象骁龙想把CPU打造成一个什么样的“性能怪物”。

改进CPU架构的同时，缓存设计也经过了创新设计。骁龙8至尊版的全部CPU核心能够共享24MB的巨大L2缓存。同时为了预防可能出现的时延问题，这两个丛集分别能够分到12MB。经过全新设计的CPU架构和缓存调整，骁龙8至尊版实现了更高的效率，提升性能的同时也降低了功耗。从数据上看，骁龙8至尊版的单核性能与多核性能对比第三代骁龙8均有45%的提升，并且能耗也有44%的降低。

在5.3GHz LPDDR5x内存的帮助下，这些升级可以提升我们日常使用手机时的流畅度，对小到浏览各类网页、刷新信息流，大到重度负载的游戏、端侧AI运算等实际应用体验的增强很有积极意义。

GPU再发力 更快也更省

全新Adreno GPU设计也有很大变化，采用了全新的切片架构，将内部渲染单元分成三个独立的切片，使其中每个切片都可以运行在对应主频。高通此举旨在实现动态调配不同工作负载，从而让GPU性能可以灵活调度，进一步提升运行时的能效表现。

高通还专为GPU预留了12MB的内存，主要针对在数据传输交互时减少对系统内存的访问调用，也能降低功耗延时以及对系统内存的占用。根据高通的数据，全新Adreno GPU与上代相比总体性能提升了40%，功耗降低40%，光线追踪性能提升了35%。

在游戏体验方面，骁龙8至尊版也支持Snapdragon Elite Gaming的丰富特性，如开启Adreno图像运动引擎2.0(Adreno Frame Motion Engine 2.0)后，支持插帧功能可以让《塔瑞斯世界》帧数翻倍，包括《原神》《崩坏：星穹铁道》等游戏也支持该特性。今年，搭载骁龙8至尊版的旗舰们满帧运行《原神》已经是小case，而在此基础上，以一加 13 为例，其跑图功耗甚至可以低至4.6W，也就是说，各家厂商还可以采取更加激进的调度策略，灵活运用插帧等技术，让手机在一个相当低的功耗水平下实现更高的帧率――这对于手机的发热控制、电池续航提升都十分显著。

同时，骁龙8至尊版还首次在智能手机上支持了虚幻引擎5.3的Nanite系统，让手机游戏有迈入电影级质量3D环境的潜力。Nanite系统的逻辑是将模型上的面分为众多个簇，只有当玩家贴近模型时，引擎才会将簇继续细分进行并行渲染。在实际游戏运行过程中，Nanite技术能够大大节省图形算力，将算力集中在渲染玩家实际看到的角色、物品、场景等细节。而对于游戏开发者来说，这一技术的实装也能够加快大型游戏在移动端的落地，帮助开发者们更灵活地调用GPU资源、降低复杂场景开销，以更高效的方式呈现更精细的画面，让更多玩家体验到端游级画质。

除此之外，骁龙8至尊版还支持骁龙游戏超分2.0(Snapdragon Game Super Resolution 2.0)和Adreno图像运动引擎2.0(Adreno Frame Motion Engine 2.0)等新特性，无论是对于游戏工作室的开发阶段还是用户的实际体验都能带来明显提升。

得益于Adreno图像运动引擎2.0，刚刚发布的iQOO 13带来了高帧手游的极致体验。iQOO13不仅支持超过100款无限稳帧游戏，还首发了《永劫无间》手游极致画质60帧动作模式、首发《暗区突围》手游90帧档位全地图光追、首发《崩坏：星穹铁道》GSS技术，电竞旗舰名副其实。

更强大的AI引擎和NPU

经过几年的发展，骁龙的Hexagon NPU已经成为市面顶级的移动端NPU之一。搭载于骁龙8至尊版的Hexagon NPU也迎来了一系列升级，拥有6个核心向量加速器和8个核心标量加速器，核心吞吐能力更强。同时，高通也加强了张量、标量和向量加速器以更好地支持大语言(LLM)和大视觉(LVM)等AI模型、超长文本等应用。另外，高通提升了并发特性，AI与计算视觉负载可以共存在NPU内存。

以Hexagon NPU为核心，由CPU、GPU、NPU、传感器中枢、内存共同构成的异构计算架构在骁龙8至尊版上持续进化，高通AI引擎各个模块可以根据负载提供灵活的性能支撑。在第二代Oryon CPU更高的浮点和整数性能加持下，高通AI引擎也能更好地负责处理时延敏感型AI任务，并帮助将AI任务分配到其他更合适的模块上，使得骁龙8至尊版的整体AI性能提升了多达45%。

“多模态”成为骁龙8至尊版AI性能的一大亮点――骁龙8至尊版首次支持终端侧个性化多模态AI助手，支持70+ tokens/s的输入，无论是在拍照时的智能识别与优化，还是游戏中的实时渲染与计算，骁龙8至尊版都能为用户提供强大的AI算力。前文提到，由于优化了标量和向量加速器内核，骁龙8至尊版带来更高的处理性能和能效，这也是针对多模态模型处理进行的改动，赋予了骁龙8至尊版机型们适应用户多元化场景的能力。

有了多模态模型支持，骁龙8至尊版能够在设备端处理更复杂的任务，包括大语言模型实时推理、视觉识别等以语音、文字、图片等不同类型信息为指令的处理任务。多模态模型节省了指令转化和理解的时间，在不依赖云端算力的前提下，在手机终端侧原生完成语音助手响应、实时图像处理等任务，既保护了用户隐私，也减少了因数据传输带来的延迟。

值得一提的是，通过骁龙8至尊版，AI助手首次可以完全在终端侧通过摄像头看到用户所看到的内容，让用户利用摄像头与AI助手实时互动，这将极大提高AI在多元复杂场景中的可用性，让AI真正成为用户的随身助手。

在骁龙8至尊版强大的AI能力和荣耀AI驭光引擎的加持下，荣耀Magic7系列的端侧AI大模型计算摄影系统实现了成像效果的全面提升。带来了荣耀鹰眼超级连拍、AI消除、AI扩图、AI风格、AI人脸修复多种玩法，呈现真实的“魔法影像”。此外，荣耀Magic7系列还带来了革命性的AI超画质引擎，通过AI赋能屏幕实现了智能调节和主动护眼功能，为用户带来了全新的全局护眼体验。可以说，今年的荣耀Magic7系列将AI的能力融合进手机的每处细节。

更出色的影像

手机影像发展到现在，各家OEM厂商的取向也都有了自身的考量，例如对于不同影像风格的支持、对于更高视频拍摄规格的追求，或者将AI更深度地融入影像拍摄和处理的全过程，让广大用户随手拍摄的照片更出彩。

而这背后离不开骁龙8至尊版在影像方面的升级。骁龙8至尊版的Spectra ISP支持无限实时语义分割、超暗光照片和视频拍摄、3.2亿像素照片拍摄等功能，赋予厂商更多可供调用的资源以及更高的拍摄规格。

全新AI-ISP经过全面重新设计，能够在广泛的用例中减少功耗，尤其是在4K HDR视频拍摄的用例中相比前代平台能够减少25%的功耗。由于AI ISP现在可以在架构底层与NPU共同工作，因此骁龙8至尊版的数据传输能力能够高达4.3GP/s，它甚至能同时支持三路48MP 摄像头拍摄，这在此前是难以想象的。能效方面的提升也在骁龙平台视频编码器上得到体现，现在设备能以更低的比特率实现更高的编码质量，从而节省功耗、内存占用和传输成本，这对用户的长时间拍摄行为极为利好。

同时，AI的加入也让现在广为用户喜爱的AI消除/AI擦除等功能更加好用。骁龙8至尊版支持对视频进行AI消除，用户可以直接在视频中选择想要消除的对象就可以直接擦掉，而实现这些的AI运算可以全部在端侧进行，无需上传至云端。

配合AI-ISP，升级的小米AISP大模型计算摄影平台2.0发挥了更强的实力，这也使得小米15系列在应对各种复杂拍摄场景时游刃有余，面对低光环境、动态场景“无所畏惧”，甚至是长焦+逆光+人像拍摄也能轻松应对。此外，强大的AI算法还支持多种影像优化功能，进一步提升用户的摄影体验。

写在最后

骁龙8至尊版的推出标志着移动处理器领域的又一次重大突破，推动着智能手机行业迎来新一轮的性能飞跃。而被冠以“至尊”名称的骁龙8至尊版不仅展现了高通在移动芯片领域的强大技术实力，它实际上也代表着行业对未来移动平台高性能、低功耗、智能化的追求。

凭借着全方位性能跃升，骁龙8至尊版不仅为OEM厂商设计一款旗舰机型提供了技术和性能支持，它也为众多用户们带来了从娱乐到办公、从室内到室外高性能、低功耗的使用体验。由于高通一直致力于构建完善的生态系统，与众多合作伙伴保持紧密合作，骁龙8至尊版具备了广泛的品牌认可。随着新机的上市，骁龙8至尊版正在以更流畅的操作体验、更智能的AI服务以及更出色的影像效果成为2025年度旗舰机型的标配。这不仅是厂商们的选择，也是万千用户们的选择。