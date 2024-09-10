华为Mate XT 非凡大师新形态新体验，非凡实力开启折叠屏手机新纪元

【天极网手机频道】在9月10日的华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上，全球首款商用三折叠屏手机，非凡大师品牌全新成员――华为Mate XT 非凡大师正式亮相。新品汇聚华为最新的自研高端材料和专利技术成果，采用全新三折叠形态，不仅突破了智能终端的形态边界，同时也引领折叠屏手机进入新纪元。

从2018年柔宇科技推出第一款折叠屏手机至今，短短几年，折叠屏已经逐渐成为手机行业最热门的产品，而用户心中最理想的折叠屏手机，不仅需要有出色大屏体验基础，还要兼顾便携、耐用的属性。全新登场的华为Mate XT 非凡大师相比于市面上常见的双折叠屏手机，拥有全新的三折叠屏形态，在三屏态下，屏幕尺寸达到10.2英寸，最薄至3.6毫米，不仅是全球最大折叠屏手机，也是全球最薄折叠屏手机，这种前所未有的超大屏体验加上极致轻薄的机身，无疑刷新消费者对折叠屏手机认知。

独特三折叠屏设计

作为巅峰科技引领者，华为始终将最前沿的技术与设计理念融入产品中。为保证三折叠屏设计的耐用性，在首创超形态三折叠大屏中突破性引入多向弯折柔性材料，实现了外折抗拉伸内折抗挤压的严苛要求，一举将屏幕耐弯折能力提升了25%。此外，其还搭载了搭载非牛顿流体材料和322cm2业界最大UTG玻璃，屏幕抗冲击性能提升30%，双重抗冲，以柔克刚。

铰链作为折叠屏手机的核心部件，其耐用性直接影响屏幕的使用寿命耐用性。华为Mate XT 非凡大师采用的华为天工铰链系统，实现了铰链与屏幕之间的完美搭配。同时其铰链100%核心的部件应用超强火箭钢，抗变形强度提升至1900MPa ，确保在频繁开合中依然经久耐用。此外，为保障超纤薄手感，华为Mate XT 非凡大师还引入了内折铰链的嵌入式滑轨结构与外折铰链的一体连杆结构，再加上首创的多驱精密调校、极佳的开合力曲线，带来轻盈的握持感，开合过程也更加流畅自如。

值得一提的是，华为Mate XT 非凡大师全球首发3K临境大屏，显示清晰，色彩丰富。搭配折叠屏领域全球最高的92%屏占比，以及16:11黄金大屏比例，带来更加沉浸的观影和阅读体验。

一机多能，大有可为

相较于传统直屏手机，折叠屏手机凭借超大屏幕，具备更深层的交互体验，华为Mate XT 非凡大师更是提供单屏态、双屏态、三屏态多种形态，带来「一机多能」的超形态体验。

单屏态下，华为Mate XT 非凡大师可轻松应满足日常快速操作与便捷携带的双重需求，让每一刻都尽在掌握。切换到双屏态，可实现高效处理多种信息，我们可以一边看视频一边聊天、开启多个电商APP比价购物、修改文件之余收发邮件等等，达到事半功倍的效果。在三屏状态下，则能提供更加沉浸、非凡的视觉享受，无论是球赛，还是国际新闻，关心的大事小事，皆可一屏尽览，各种指数都能呈现得更清晰、直观。

AI赋能，更懂你的智能助手

时下，AI 正成为我们重要的辅助工具，华为Mate XT 非凡大师搭载盘古大模型，拥有系统级AI能力，能准确理解我们的意图，助你高效完成各种任务。

其集成的AI资深编辑、AI信息顾问及 AI翻译专家等功能，能让工作变得更加轻松高效。此外，华为Mate XT 非凡大师还带来了AI修图大师，可以实现AI消除、AI扩图等功能，让你秒变修图大师。

专属UX设计，尽享尊贵体验

除了上述的功能之外，华为Mate XT 非凡大师还有这极致美学。继承非凡大师系列的经典家族配色--玄黑和瑞红两种配色，前者含蓄内敛，后者优雅大气，尽显尊贵品位。外观上继承非凡大师系列标志性的八角形家族设计语言，传奇星钻设计全新升级，更显机身的利落线条和立体构造。此外，华为Mate XT 非凡大师拥有全新专属UX设计，应用在多形态转换间，更加丝滑顺畅，带来高端细腻的视觉呈现。

总的来说，华为Mate XT非凡大师是一款具有划时代意义的产品，汇聚了华为最新的自研高端材料和专利技术成果，再创”非凡“的同时，也让折叠屏手机打开了新世界的大门。据悉，新品已经开启预售，售价19999元起，将于9月20日正式开售，喜欢的朋友千万别错过了。