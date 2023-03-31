»ªÎªP60ÏµÁÐ¿ªÊÛ±»ÇÀ¿Õ£¬ÏÆÆð»»»ú³±£¬Æ»¹û²»Ô¸Òâ¿´µ½µÄÇé¿ö·¢ÉúÁË
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿ÒªËµ×î½ü×î»ðµÄÐÂ»úÄÇ±ØÈ»ÊÇ»ªÎªP60ÏµÁÐ£¬×Ô¸ÃÐÂ»ú·¢²¼Æð¾ÍÊÜµ½ÁËÈ«ÍøµÄ¹Ø×¢£¬Ö»ÒòÆä´øÀ´ÁËÈ«Ãæ½ø»¯µÄÃÀÑ§Éè¼Æ¡¢Ó°ÏñÄÜÁ¦ÒÔ¼°È«³¡¾°ÖÇ»ÛÌåÑé¡£
3ÔÂ30ÈÕ£¬»ªÎªP60ÏµÁÐÕýÊ½¿ªÂô£¬¸ù¾ÝÏßÏÂÃÅµê¡¢¹Ù·½ÉÌ³ÇÒÔ¼°µÚÈý·½µçÉÌÆ½Ì¨µÄÊ×ÏúÇé¿öÀ´¿´£¬¶à¿î»úÐÍ±»Ñ¸ËÙÇÀ¹ºÒ»¿Õ£¬ÈÈÃÅ»úÐÍÂå¿É¿É°×ÅäÉ«°æ±¾¸üÊÇÒ»»úÄÑÇó£¬ÎªÁË¾¡¿ìµÄÄÃµ½ÐÂ»ú£¬²»ÉÙÓÃ»§Ñ¡ÔñÔçÔç¾ÍÀ´µ½»ªÎªÏßÏÂµêÃÅ¿Ú£¬ÅÅÆð³¤¶ÓµÈ´ýÇÀ¹ºÐÂ»ú¡£ÒòÎª¸Ã»úÐÍÌ«¹ý»ð±¬£¬ÓÐÓÃ»§±íÊ¾£¬¼´±ãÂòµ½ÁË£¬ÓÐÐ©ÅäÉ«»¹µÃµÈÉÏ10Ìì²ÅÄÜ·¢»õ¡£
ÓÐÊý¾ÝÍ³¼Æ£¬»ªÎªP60ÏµÁÐµÄÊ×ÏúÊý¾Ý´´ÔìÁË»ªÎªÊÖ»úÀúÊ·ÉÏµÄ×î¼Ñ¿ª¾Ö¡£ÄÇÃ´£¬»ªÎªP60ÏµÁÐµ½µ×ÓÐÊ²Ã´ÎüÒýÁ¦£¬ÄÜÒýÆð´ó¼Ò·è¿ñÇÀ¹ºÄØ£¿
ÎÒÈÏÎª£¬»ªÎªP60ÏµÁÐÖ®ËùÒÔÄÜ¹»»ñµÃÏû·ÑÕßµÄÇàíù£¬Ö÷ÒªÊÇÒòÎªËüÍâ¹Û¡¢Ó°Ïñ·ç·½ÃæÊµÏÖÁËÖÊµÄ·ÉÔ¾¡£»ªÎªP60ÏµÁÐ²ÉÓÃÁáççËÄÇúÆÁÉè¼Æ£¬Î¢ÇúÃæµÄ±ßÔµÓë±³°åµÄÇúÃæ¶Ô³ÆºôÓ¦£¬´øÀ´Çá±¡ÇÒÊæÊÊµÄÎÕ³Ö¸Ð¡£¾µÍ·Ä£×é²ÉÓÃÄý¹âÖ®ÑÛ¾µÍ·Éè¼Æ£¬Ö÷ÉãÖÃÓÚ¾µÍ·Ä£×éµÄÕýÖÐÑë£¬³¬³¤½¹Óë³¬¹ã½ÇÁ½¿Å¾µÍ·Ôò·Ö²¼ÔÚÖ÷ÉãµÄÉÏÏÂÁ½²à£¬±æÊ¶¶ÈÀÂú¡£
ÁîÎÒ×î¾ªÑÞµÄ»¹ÊÇÈ«ÐÂ°×É«ÅäÉ«¡ª¡ªÂå¿É¿É°×ÅäÉ«¡£¾ÝÏ¤£¬»ªÎªP60ÏµÁÐÂå¿É¿É°×ÅäÉ«£¬ÒÔÊÖ¹¤ÖÆ×÷ÓÚ±³¿ÇÖÐ¼ÓÈëÌìÈ»¿óÎï·Û£¬ÐÎ³ÉÑ¤Àö¶ø·á¸»µÄÉ«²Ê£¬¶øÓÉÓÚÃ¿¸öÌìÈ»±´Ä¸ÎÆÀí¶¼²»¿É¸´ÖÆ£¬Ã¿Ò»Ì¨¶¼ÊÇ¡°ÏÞÁ¿°æ¡±µÄ´æÔÚ¡£
³ýÁËÍâ¹Û£¬»ªÎªP60ÏµÁÐµÄÓ°ÏñÄÜÁ¦Ò²ÊÇÖØÍ·Ï·£¬´òÔìÁË¡°³¬¾Û¹âÒ¹ÊÓ³¤½¹+³¬¾Û¹âÖ÷Éã+XMAGEÓ°Ïñ·ç¸ñ+±ä½¹»·¡±ÏµÍ³£¬²¢Í¨¹ý¡°¹â»úµçËã¡±È«Á´Â·Éý¼¶£¬´øÀ´ÁËË¢ÐÂÐÐÒµÐÂ¸ß¶ÈµÄÓ°ÏñÄÜÁ¦£¬ÈÃÆÕÍ¨ÈËÒ²ÄÜËæÊÖÅÄ³ö´óÆ¬¡£
»ªÎªP60ÏµÁÐÒµ½çÊ×·¢³¬¾Û¹âÒ¹ÊÓ³¤½¹£¬¡°Ö÷Éã¼¶¡±µÄÒ¹¾°±ä½¹+Ê×´´³¬¾Û¹â¾µÈº£¬ÔÙÅäºÏF2.1³¬´ó¹âÈ¦ºÍRYYB³¬¸Ð¹â´«¸ÐÆ÷£¬ÎÞÂÛÊÇÅÄÔÂÁÁ£¬»¹ÊÇÅÄµÆ»ð»Ô»ÍµÄ³ÇÊÐÒ¹¾°£¬¶¼ÄÜ¹»ÇáËÉÅÄ³öÄãÏëÒªµÄ¸Ð¾õ¡£ÁíÍâ£¬»ªÎªP60ÏµÁÐ´îÔØ³¬¾Û¹âÖ÷ÉãÓµÓÐF1.4Òµ½ç³¬´óÎïÀí¹âÈ¦£¬ÔÙ¼ÓÉÏÒµ½çÊ×¿î³¤½¹ÈýÖá´«¸ÐÆ÷Î»ÒÆ·À¶¶¡¢XD Fusion Pro´øÀ´µÄ³¬¸ß¶¯Ì¬·¶Î§£¬ÒÔ¼°È«ÐÂµÄXMAGEÏÊÑÞºÍXMAGEÃ÷¿ì·ç¸ñ£¬È«ÐÂµÄAIÖÊ¸ÐÍ¼ÏñÒýÇæ£¬³ÉÎª×¨ÒµÉãÓ°Ê¦ÒÕÊõ´´×÷¹¤¾ßµÄÍ¬Ê±£¬»¹ÄÜÈÃÆÕÍ¨ÉãÓ°°®ºÃÕßÔÚÈõ¹â»·¾³ÏÂËæÊÖÅÄ³ö´óÆ¬¡£
ÔÚÎÒ¿´À´£¬½öÆ¾»ªÎªP60ÏµÁÐÉÏÊöµÄÁ½¸öÁÁµã£¬¾ÍÄÜÎüÒýÒ»´ó²¨ÑÕÖµµ³ºÍÓ°Ïñ°®ºÃÕß¡£µ±È»£¬»ªÎª»ªÎªP60ÏµÁÐÆäËû·½ÃæµÄÅäÖÃÒ²ÖµµÃ¹Ø×¢£¬»ªÎªP60ÏµÁÐ´îÔØÁËHarmonyOS 3.1£¬Ö§³ÖË«Ïò±±¶·ÎÀÐÇÏûÏ¢£¬Åä±¸È«ÐÂÒ»´úLTPO¶¯Ì¬¸ßË¢ÆÁÄ»£¬ÒÔ¼°³¬´óµç³ØÈÝÁ¿ºÍ88W³¬¼¶ÓÐÏß¿ì³ä¡£¿É¼û£¬»ªÎªP60ÏµÁÐ¾ÍÊÇÒ»¿îÅäÖÃÏàµ±¾ùºâµÄ¸ß¶ËÆì½¢¡£
ºÜÏÔÈ»£¬½øÈë2023Äêºó£¬»ªÎªÔÙÒ»´Î¸øÎÒÃÇ´øÀ´¾ªÏ²£¬»¨·ÛÃÇÒ²ÈçÔ¸ÒÔ³¥Âòµ½ÁËÃÎÖÐÐÂ»ú¡£²»¹ý£¬ÎÒÏàÐÅÕâÊÇÆ»¹û²»Ô¸Òâ¿´µ½ÇéÐÎ£¬±Ï¾¹ÔÚ¹ýÈ¥ºÜ³¤Ò»¶ÎÊ±¼äÀï£¬¹úÄÚ¸ß¶ËÊÖ»úÊÐ³¡³ÉÎªÁËÆ»¹ûµÄ×¨Êô£¬ÏÖÔÚ»ªÎªÔÙÒ»´Î±¬·¢£¬±Ø½«¸øÆ»¹ûµÄ¸ß¶ËÊÖ»ú·Ý¶î´øÈ¥Ó°Ïì¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â