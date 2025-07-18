年度超值手机荣耀X70今日开售1399元起，引领耐用品质新潮流

【天极网手机频道】在当下快节奏的生活中，人们对手机的依赖程度日益加深，一部耐用、性能出色且价格亲民的手机成为众多消费者的心头好。7月15日，荣耀在新品发布会上重磅推出荣耀X70，凭借其“行业最强抗摔、行业最强防水、行业最强续航”的卓越表现，构建起行业领先的 “耐用铁三角”，成功吸引了众多目光。7月18日10:08，荣耀X70正式开售，国补到手价1189.15元起，为广大用户带来不二之选。

对于“手滑党”来说，最怕的就是手机“不耐摔”，轻则边角屏幕磕坏，重则因为摔得太狠导致零部件损坏手机无法使用。而全新的荣耀X70延续了荣耀X系列科技普惠和品质奇迹基因，通过架构和材料的双重突破，首创“防弹衣架构”，采用航天级非牛顿流体材料，获得行业首个SGS金标五星整机综合可靠性认证，成功实现地表最强抗摔。值得一提的是，这种材料在受到剧烈冲击时会吸收冲击力，而日常使用时又能保持良好的柔韧性，兼顾防护与手感，凭借强大的抗摔性能，最大限度地减少手机损坏的可能。

防水方面，荣耀X70更集齐IP69K、IP69、IP68、IP66行业最全最高满级防水认证，实现行业首个航海级密封防水，无论是突如其来的暴雨，还是不小心将手机掉入水中，荣耀X70都能防。此外，用户还可调用YOYO助手一句话排尘排水，让手机自动进行排尘排水，大大降低了因进水导致手机损坏的风险。

此外，“硬核之王”荣耀X70再次突破行业续航天花板，内置8300mAh第三代青海湖电池，它的超长续航，能够轻松满足用户一整天的使用需求;同步配备档位首个80W有线与80W无线双快充技术，让用户在短暂休息时就能让手机快速回血。

除了抗摔、防水、续航三大核心基础体验上的全面升级，荣耀X70还将七大旗舰技术下放，把多旗舰尖端配置带到中端市场，让顶级技术体验真正融入用户的日常生活。

在屏幕显示上，荣耀X70越级搭载6.79英寸1.5K荣耀绿洲护眼屏，具备6000nit峰值亮度和3840Hz高频PWM调光，让用户在用机时不仅拥有流畅视觉体验，更让用户在强光下屏幕内容清晰可见，做到长时间使用也能有效缓解眼部疲劳，兼顾高清显示与贴心护眼。不止于此，荣耀X70在其他方面同样展现出超越同价位机型的实力，其内置立体双扬声器带来沉浸式的听觉享受，全场景NFC方便用户出行乘坐公共交通、刷门禁等以及可掌控全屋智能家电的红外遥控都极为便利，双频GPS与三频北斗让导航定位更加精准。这些多见于旗舰机型的配置集中下放，让荣耀X70在同价位机型中脱颖而出。

配色方面荣耀X70拥有朱砂红、竹韵青、月影白、幻夜黑四款国风配色，满足不同用户的审美需求;同时提供8GB+128GB、8GB +256GB、12GB+256GB、12GB+512GB四个容量版本，能满足不同用户的个性化需求。

目前新机已开售，用户可登录荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店进行了解与购买。此次首销荣耀也为用户准备了丰厚的福利，购买新机可免费享受2年电量宝、365 天只换不修、1 年进水宝三大服务权益，让用户购买无忧。

荣耀X70通过将七大旗舰技术下放，为用户带来远超同档的领先越级体验，堪称年度超值手机。再叠加亲民的价格和丰厚的首销福利，使其在当下手机市场中极具竞争力。更重要的是，它不仅精准击中用户对手机深层耐用需求的痛点，更以硬核实力引领了国产手机耐用品质的革命。如果你正在考虑更换一部新手机，荣耀X70 绝对值得入手。