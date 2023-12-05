再次刷新价格下限，最便宜鸿蒙新机降临！华为畅享70开启预售

【天极网手机频道】华为的HarmonyOS系统自推出以来就广受好评，而且在更新维护方面，华为自家近4年的几乎所有手机都得到了适配。但是由于近3年华为手机更新频率的大幅减慢，如果我们不选择旧机型，而是想购买一台搭载鸿蒙系统的新款手机，那华为入门手机的价格则要比其他品牌贵上很多。

之前华为新机中入手门槛最低的型号是nova11 SE，价格为1999元。虽然华为nova11 SE搭载了高刷新率OLED屏幕，一亿像素摄像头以及66W超级快充等等时下的流行配置，但是两千块的价格对于一台鸿蒙系统的入门机型来说门槛还是偏高了一点。

就在今天，华为终于发布了畅享系列的最新机型-畅享70。这台手机搭载了自研的麒麟芯片，运行着最新的HarmonyOS 4系统，并且起售价格仅需1199元，首发预约还能再便宜50,只要1149元就能到手。

华为在进一步降低HarmonyOS系统设备门槛的同时，还给畅享70带来了很多亮点。就拿这台手机的外观造型来说，背面采用了与旗舰机P60类似的设计和摄像头排布，并同时提供了与旗舰机Mate50同款的配色，外在方面可以说是同时融合了P系列与Mate系列的经典元素。

内在方面华为畅享70的亮点同样不少，首先是电池容量来到了惊人的6000mAh，在麒麟处理器以及HarmonyOS 4系统硬件软件联合调教之下，相信这台手机可以为我们带来出色的续航表现，官方宣称可以做到一周两充。

在华为畅享70的侧面还有一颗独立的按钮，按下就能激活系统内的九宫格界面，其中的内容可以自定义。我们可以选择快捷开启应用APP，也可以直接选择快捷开启应用卡片或者功能服务，比如乘车码或者付款码，甚至是呼叫指定联系人。独立快捷按键的加入极大提升了畅享70使用时的便利程度，很适合老人或者小孩使用。配合系统中的长辈关怀服务，相信华为畅享70会成为许多老年用户的全新选择。

得益于运行完整的HarmonyOS 4系统，华为畅享70也支持最新的实况窗功能，可以直观的看到第三方应用服务的进度，或者系统的录制或通话状态等信息。更好的隐私防护，更加流畅高效的新版方舟编译器也能为华为畅享70的使用体验保驾护航。

根据目前的爆料信息，华为畅享70所搭载的处理器型号为新版麒麟710，由中芯国际代工，采用14nm制程工艺，频率较老版本略有降低，采用了4个2.0GHz的A73大核心和4个1.7GHz的小核心作为CPU架构，GPU则为4核心的Mali G51。根据原版麒麟710处理器的理论性能可以判断，华为畅享70较华为nova11 SE的性能会存在较大的差距。

但华为的手机产品向来不是只看中性能跑分的成绩，通过完善鸿蒙系统手机各个价位的机型选择，进一步降低鸿蒙生态的上手门槛，这才是华为畅享70推出的主要意义。而且华为畅享70本身也拥有不少的亮点，比如超大的电池能带来长久的续航;融合了Mate系列和P系列经典设计元素的外观;畅享X键大幅降低了手机功能的使用门槛，提高了效率;大屏幕和完善的长辈关怀功能对于老年人十分友好;以及仅需千元就能体验的麒麟芯片和完整鸿蒙系统等等功能，都让华为畅享70成为了同价位手机中独一无二的存在。