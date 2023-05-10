苹果新专利公布，或将解决折叠屏折痕问题

【天极网手机频道】有传闻苹果将会在2025年推出可折叠iPhone，现在都2023年了，折叠屏iPhone还会远吗？近日关于折叠屏iPhone开始有了新进度，苹果的一项与折叠屏手机相关的专利技术出现在USPTO(美国商标和专利局)公布的清单中。根据苹果描述可知，此专利技术“能够通过外部施加的热、光、电流或其他类型的外部刺激，来实现折痕的自我修复”。



苹果专利图

从专利图来看，苹果在沿用常规折叠屏手机通过铰链折叠这一结构的同时，并没有在整个内屏上采用柔性材料，而是仅在铰链部分的屏幕采用柔性屏幕覆盖;同时为了改善电子设备的美观性，可能需要降低划痕和凹痕的存在感，苹果在这屏幕的覆盖层中引入了一层修复材料，它可以在整个显示器覆盖层上形成，也可以仅在显示器覆盖层的柔性区域中形成，但无论哪种覆盖形式，这层修复材料都能够自行修复，解决折叠屏的折痕问题。除此之外，显示器覆盖层可以在显示器覆盖层的柔性区域中包括弹性体层，以增加灵活性。



网传折叠屏iPhone渲染图

其实去年苹果的一项名为“具有柔性显示屏覆盖层的电子设备”的专利就被曝光，专利同样也是为了帮助减轻显示屏覆盖层中的凹痕、划痕或其缺陷的数量，在这款折叠屏设备的显示屏层中覆盖了一层修复材料，而这个柔性层本身可以包括一层弹性体，可拉伸也可恢复到原来的形状，也就是“自愈元件”。

被曝光的iPhone折叠屏的专利还有很多，例如美国专利和商标局曾授予苹果一项名为"带有利用裂纹检测电阻的监控电路电子设备显示屏"的专利，可以通过使用裂纹检测电阻来确定屏幕是否有任何破损，从而警告用户显示屏损坏。当时猜测这项技术未来将用在苹果折叠式iPhone 上。

之前有分析师称苹果是一定会推出折叠屏设备，但不会是今年也不会是iPhone，可能会首先先推出可折叠iPad，至于这个消息是否真是还不得而知。如今的折叠屏手机在售价上不是一般人能够接受，再加上折叠屏现在的技术并不能说是完全成熟，即便折叠屏出现已经好几年，也依旧是只有小部分人会购买。苹果之所以不急着推出折叠屏iPhone，除了昂贵的售价还有很多技术问题都需要再进一步完善，在没有完全调教好后就推出会引起用户的不满，砸了自己口碑。根据早些时候的爆料，折叠屏iPhone将配备8GB+256GB内存组合，预计售价为1499美元，折合人民币约为10566元，且运行iPadOS而非iOS，但是否量产还不一定。



网传折叠屏iPhone渲染图

关于苹果将推出折叠屏手机的传闻一直未曾间断，有机构曾预测，苹果将在2025年向市场推出翻盖式折叠屏iPhone。目前苹果尚未透露是否会在近期推出这款可折叠iPhone产品。而且专利的公布也并不意味着该产品就一定会面世，不过这无疑为未来的技术创新和产品发展提供了更多的思路和可能性。目前来看在智能手机发展的趋势下苹果一定会推出折叠屏手机提升iPhone的市场需求，只不过是时间问题而已。