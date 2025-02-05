春节假期落幕，OPPO开工三件套助你重启高效模式

【天极网手机频道】眼睛一闭一睁春节假期就过去了，节后综合征让大家在开工第一天都不在状态，为了帮助大家更好地调整状态，就需要一些设备辅助让你快速回归高效工作模式。

高端旗舰手机――OPPO Find X8系列

作为电子设备的核心，智能手机是必不可少的。OPPO Find X8系列作为年底压轴旗舰之作，搭载 OPPO潮汐引擎 x 天玑9400的最强性能能效组合，还集成OPPO天工散热系统，在后满帧时代带来全满帧、更低功耗、更低发热的游戏体验，既保证了Find X8系列在日常使用中的流畅性，又能在游戏等高性能高功耗需求场景下表现出色。

OPPO 冰川电池为Find X8和Find X8 Pro在轻薄的机身中带来5630mAh和5910mAh的超大电量，全系支持50W无线闪充和80W有线超级闪充，其中50W AirVOOC无线闪充可在绝大多数的车辆中得到支持，为用户带来更高效的充电体验。

通过OPPO冰川电池的技术创新，以及全球首个倒置潜望长焦采用的“不可能”的光路设计，为Find X8带来薄至7.85mm，轻至193g的超轻薄机身。创新性采用芯片级屏幕封装技术，Find X8实现1.45mm的极窄边框，将小直屏的手感与6.59英寸的大屏视觉体验完美平衡。6.78英寸大屏的Find X8 Pro采用等深四微曲的设计，配合薄至 8.24mm 、轻至215g的机身，为用户带来绝佳手感。

作为一款旗舰机的影像手机，OPPO Find X8全系搭载了专业哈苏人像带来全新的三套胶片风格以及全新的柔光人像效果;全新的无影抓拍无需用户手动切换模式，让抓拍大幅提速，还可以结合ProXDR、专业哈苏人像，以及超清实况照片使用，大幅拓展了抓拍的使用方式，提供更丰富的抓拍表现力，Find X8 Pro还可以通过全新的“抓拍快启键“，在任意界面实现快至0.4s相机启动。基于无影抓拍，Find X8系列更带来首个兼具抓拍与实况的超清实况照片，并支持叠加胶片风格使用，而且全系支持与iPhone系列的互传，通过设备的靠近即可完成照片、文件的分享，同时还可以分享至小红书、抖音等社交平台。

在系统智慧交互方面，Find X8系列首次带来全新的一键问屏，拥有系统级AI能力，只需一键，OPPO AI便可被唤醒，并基于当前手机屏幕信息进行智能交互，不仅能与用户开展连续多轮自然对话，还能跨应用无缝操作，为用户提供识物、问答、导航、等服务，还可以用AI去放光、AI去拖影、AI超清像素拯救废片;AI帮写能识别图片并生成文案，还能排版润色文字。AI 办公助手提供语音摘要、文档摘要及格式转换等服务，帮助用户更快完成工作，更快投入生活。另外，Find X8系列带来全面升级的互传功能，并支持与iPhone系列的互传。全新的互传支持碰传，通过设备的靠近即可完成照片、文件的分享。

一部懂你的智能手机在工作上能帮你太多，高效完成工作不是问题。

无线蓝牙耳机――OPPO Enco Air4

OPPO Enco Air4霜白与春绿两款清新配色。单耳仅重4.2g的轻盈设计，即便是长时间佩戴也能保持舒适无感。加上IP55级别的防水防尘设计，都能确保音乐体验不受任何干扰。蓝牙5.4协议的采用，更是带来了稳定且高效的连接体验。

续航方面，OPPO Enco Air4同样表现出色。在关闭降噪功能的情况下，耳机与充电盒的联合续航可达惊人的43小时，满足全天候使用的需求。仅需10分钟的快速充电，就能享受长达4小时的音乐时光，彻底解决了电量焦虑问题。

OPPO Enco Air4还搭载了ANC主动降噪功能，同时，通透模式的加入让用户在享受音乐的同时也能随时感知周围环境，确保出行安全。

音质方面，OPPO Enco Air4内置的12.4mm超大动圈单元与空间音效技术，让每一个音符都得以精准还原，无论是深沉的低音还是清亮的高音，都能带来震撼的听觉享受。

一款“无线”的时尚单品蓝牙耳机能让你快速进入工作状态，听着自己喜欢的音乐沉浸在工作状态中效率更高。

全智能手表――OPPO Watch X

OPPO Watch X 采用坚韧通透的蓝宝石水晶表镜，采用一体锻压精钢材质。千帆蔚蓝、星夜飞行、大漠银月三款配色分别取自海洋、星辰和沙漠，并以蓝白撞色双时区刻度、星轨年轮设计、细腻皮纹触感等精湛细节打造不同气质。而且通过了16项严苛的测试，在户外高温、严寒、水浸、跌落冲击等恶劣环境下都能扛得住。

OPPO Watch X升级支持双频GPS，并采用了全新GPS天线设计，在佩戴时信号增益提升400%，定位精度提升20%，并通过算法提供智能轨迹补全，确保运动轨迹始终准确连贯。运动心率方面，为了应对跑步时手臂晃动、皮肤汗液对心率监测的影响，OPPO利用海量数据训练的AI算法，对运动场景进行数据噪声抑制和信号质量增强，在各个跑步场景准确率均达到了95%以上。

专业领跑模式，让用户跑前设定目标配速和距离，并在运动过程中自动显示与配速员的距离，帮助用户实时掌握节奏、合理分配体力。同时，手表还能实时显示你的跑姿数据，帮助你及时修正自己的跑步姿势，减少受伤的风险。此外，全新的减脂跑模式下，手表会实时关注心率变化，引导用户将心率稳定在减脂区间，并在运动结束后从减脂、健康、表现三个维度提供综合评估提供减脂建议，并且总结出你近期能力趋势变化，帮助用户做更有针对性的训练，最大化提升减脂收益。

全新健康智眼2.0带来熬夜风险评估功能，通过多项心率和呼吸指标，为用户评估偶发和长期熬夜健康风险。同时，主动引导用户标记睡眠行为标签，循序渐进促进养成良好习惯。此外，OPPO手表的鼾症风险评估功能，在常规睡眠数据监测基础上，还能结合睡眠呼吸特征变化以及鼾声信息，通过AI算法识别鼾症风险等级，监测数据对比医学金标仪器准确率达到了93.9%。

沉浸式工作能高效完成工作，但是智能手表会提醒久坐的你起来活动一下，除了能让身体放松，也能让眼睛休息一下。

春节假期已经结束，选择好开工三件套，能够帮助你快速摆脱假期综合症，迅速回归工作状态，有兴趣的可以去了解一下啦。