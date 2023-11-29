同级最强！iQOO Neo9系列官宣：“双芯加持”12月发布

【天极网手机频道】iQOO品牌自从诞生之初就是强悍性能的代表!如果你要选择一款让你玩游戏毫无后顾之忧的手机产品，那么小编这个手游达人可以很负责任的告诉你，选iQOO准没错。

就在刚刚，iQOO官方宣布iQOO的Neo系列会在下个月发布新品。这次的产品命名为iQOO Neo9系列，由此可见是有标准版和Pro版本两部机型。

通过iQOO官方发布的消息―双芯战神来看。小编认为是有两层含义，第一层iQOO Neo9系列应该会有两种不同芯片的版本，这两枚芯片大概率应该是天玑9300以及骁龙8GN 2代;第二层含义自然就是iQOO Neo系列祖传的独立显示芯片了。

其他配置方面，iQOO Neo9系列将会采用一块1.5K屏幕，这块屏幕还支持2160Hz高频PWM调光，能够有效的保护用户视力。此外，在摄影这一块，iQOO Neo9系列搭载了1/1.49英寸5000万像素的索尼IMX920，可以说是十分全面没有短板的一款产品了。

当然，以上的配置信息都是小编的猜测，如果你还要了解更多关于iQOO Neo9系列的信息，不妨关注一下天极网后续的报道。