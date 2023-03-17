苹果可折叠屏新专利――落地成“合”，掉落时自动折叠以保护屏幕！

【天极网手机频道】今日，据多家媒体报道称，根据美国商标和专利局(USPTO)公示的最新清单，苹果公司获得了一项关于可折叠手机的新专利，在检测配备柔性屏幕的 iPhone / iPad 处于掉落状态中，自动折叠屏幕从而最大限度地减少屏幕受损情况。

截至目前，全球智能手机市场的头部玩家，几乎都推出了自家的折叠屏产品，唯独苹果迟迟没有动静，但结合今日的消息来看，苹果公司并未放弃折叠屏市场，只是一直在寻找更合理的解决方案。

专利显示，配备折叠屏的 iPhone或者 ipad 设备检测到处于跌落状态时，在设备撞击地面之前迅速把设备折叠起来，最大程度减小地面对屏幕的冲击。

不得不说，该项专利听起来吸引力十足，那它到底是怎样实现的呢？据悉，这需要在设备上加入速度传感器，当检测到设备在垂直下落的加速度超过预定值时，就在零点几秒内激活保护机制，设备就立即折叠减少对内部屏幕的损伤。

虽说苹果折叠屏还不能确定什么时候会登场，但从这这项专利来看，苹果也是煞费苦心。不过，苹果这款项“折叠屏掉落时可以自己合上屏幕”专利真的有必要吗？

不少网友觉得是多此一举，但在我看来，很是有必要的。我们当拿到新手机时最害怕的就是手机掉落，还没等新机到手，就早早备好了手机保护膜和手机壳，为了进一步确保万无一失，预算充足的小伙伴还会买上一份买碎屏险。而无论是贴保护膜，还是购买碎屏险，都是为了避免屏幕破损带来不必要的损失。

要知道，折叠屏手机的屏幕相较于平板智能机来说更加脆弱，而且维修费用也更高，如果真能实现掉落状态可以自动折叠，那将大大降低屏幕损坏的几率。从减少用户损失的角度出发，该项专利还挺靠谱。

事实上，华为在Mate 50系列上就带来了保护屏幕的新技术――华为昆仑玻璃。据悉，华为昆仑玻璃经过24小时、108道工序、1600度熔炼工艺打造，坚若磐石，一片手机面板玻璃中含有数以亿亿个高强度纳米晶体，抗冲击阻开裂，还获得了全球首个瑞士 SGS 五星抗跌耐摔认证，在抗跌耐摔能力上提升整整 10 倍。

数据显示，华为Mate50 Pro是预售中最火爆的机型，昆仑玻璃版订单占比更是达50%。结合最新消息来看，即将在3月23日发布的折叠手机华为Mate X3，也将采用昆仑玻璃➕创新材料，带来更强的抗摔能力。

总体而言，通过这项新专利技术可以看出苹果在折叠屏上没少下功夫，至于什么时间会推出支持该项技术的苹果折叠屏产品，还不得而知，只能耐心等待。

大家猜一猜，如果苹果折叠产品真如传说中的落地成“合”，起步价会是多少呢？