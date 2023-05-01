iQOO Neo8 Pro跑分曝光 或搭载天玑9200+

【天极网手机频道】近期，手机厂商动态频频，新品手机不断涌现，为手机市场注入了不少活力。而关于新品手机的各种爆料信息也是备受多方关注，其中就包括了备受酷客喜爱的iQOO Neo8系列。

从网传的爆料信息来看，iQOO正在开发Neo8系列产品，可能会推出标准版与Pro版两款新品。同时，也有相关信息显示，型号为V2302A的iQOO Neo8 Pro出现在安兔兔后台上。据了解，iQOO Neo8 Pro的综合跑分达到了1368597分，其中CPU成绩为298850分，GPU成绩为594203分，MEM成绩为263503分，UX成绩为212041分。

而在近日，iQOO Neo8 Pro的更多配置信息再次曝出，引发广大用户的热议。具体来看，iQOO Neo8 Pro搭载联发科天玑9200+，提供16GB+512GB超大存储版本可选，内置Android 13系统。在Geekbench的单核和多核测试中，单核跑分成绩为2034，多核跑分成绩为5245。

此外，iQOO Neo8系列还将配备一块6.78英寸的显示屏，分辨率为2800×1260。充电与续航方面，内置5000mAh大容量电池，支持120W快充，续航水平同样出色。

由此可见，本次iQOO Neo8系列主要侧重于性能与续航方面，通过配置更新来提升用户的整体体验。同时，在大内存需求趋势下，iQOO Neo8系列也提供了大内存版本供用户选择，能够满足用户更多样化的选择需求。更多相关信息，可以关注iQOO官方微博的最新动态。