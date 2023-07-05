电池容量增大？iPhone 15系列或将告别128GB存储

【天极网手机频道】距离iPhone 15系列发布仅剩两月时间左右，关于新品的爆料信息也是与日俱增。近日，有相关网友爆料称，iPhone 15系列将会标配256GB内存，同时电池容量增大，新增全新设计的配色，这也就意味着iPhone 15系列将会告别128GB存储，迎来更大的升级。

据了解，iPhone手机对于内存容量一直持保守态度，64GB内存也是沿用许久才升级至128GB。而随着如今愈发突出的“内存焦虑”问题，提升内存确实很有必要，如果iPhone 15系列标配256GB，那么手机的耐用性将进一步提升，用户选择的下限也会更低一点。

同时，iPhone 15系列的电池容量可能也会迎来升级。从网传的信息来看，iPhone 15为 3877 mAh，iPhone 15 Plus为4912 mAh，iPhone 15 Pro:为3650 mAh，iPhone 15 Pro Max为4852 mAh。相较于如今的iPhone 14系列的3279 mAh、4325 mAh、3200 mAh、4323 mAh，电池容量均有所提升，预计续航能力会获得进一步提升。

此外，根据外媒的消息，iPhone 15和iPhone 15 Plus将会新增青绿色，采用磨砂玻璃材质，而iPhone15 Pro将会新增绯红色。新增配色是苹果每一年的设计惯例，为了给更多年轻用户提供更多的选择空间。

笔者以为，从目前已有的信息来看，iPhone 15系列的升级属实比较大，甚至将会改变用户的使用习惯，包括充电、续航、内存等。然而，基于电池容量的增大，iPhone 15系列的机身重量可能会面临增重的问题，并且由于iPhone本身的散热效果并不佳，大容量电池带来的热量也是一个不可小觑的问题。更为重要的，通过多项升级的iPhone 15系列，价格上涨在所难免，购机成本也会再次上涨。