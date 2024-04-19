防水防摔轻松应对各种挑战，OPPO A3 Pro惊艳上市

【天极网手机频道】OPPO一直以其出色的性能和时尚的设计赢得了广大消费者的喜爱。OPPO A3 Pro作为OPPO品牌下的又一力作，凭借出色的外观设计以及超强防水抗摔的结构，迅速在市场上引起了广泛关注。

OPPO A3 Pro的防摔性能堪称业界翘楚。其屏幕采用了与Find X7 Ultra同款的康宁大猩猩玻璃Victus2，这种材质具备出色的抗冲击能力，有效保护屏幕免受损坏。而后盖则采用了OPPO特有的晶盾玻璃，不仅外观美观，而且具有极强的抗摔性。这种前后双重防护设计，使得OPPO A3 Pro的抗摔能力远超同价位机型，即使在日常使用中不慎掉落，也能确保手机完好无损。

在抗水方面，OPPO A3 Pro同样表现出色。它支持顶尖的IP69级防尘防水，这意味着即使在极端条件下，如强烈喷水或高温高压喷水，手机也能保持正常工作。此外，OPPO A3 Pro还通过了IP68和IP66的防水认证，为用户提供了全方位的防水保护。无论是意外泼水还是短暂浸泡，都不会对手机造成损害。这种出色的防水性能，让用户在享受科技带来的便利的同时，也能更加安心。

而在轻薄设计方面，OPPO A3 Pro同样表现出色。它采用了轻量化的设计理念，机身重量仅为177g，在拥有5000mAh大电池的机型中堪称难得。无论是日常手持使用还是放在裤袋里，都不会给用户带来负担。同时，其6.7英寸的屏幕和74.3mm的紧凑机身宽度，让用户在享受大屏带来的视觉盛宴的同时，也能保持舒适的握持感。这种轻薄设计不仅提升了手机的使用体验，也让OPPO A3 Pro在外观上更加时尚美观。

影像方面，OPPO A3 Pro前置是一颗800万像素镜头，支持AI焕彩美颜和8重100级自定义美颜功能。后置采用6400万主摄+200万人像双摄组合，配合算法实现无长焦镜头的远距离摄影，支持2倍质感人像和5倍长焦拍摄。

在基础配置方面，OPPO A3 Pro搭载了基于先进的6nm低功耗制程工艺打造的天玑7050旗舰芯，2.6GHz高能大核，性能升级的同时带来更低功耗，无论日常应用还是游戏都可以流畅运行。考虑到如今大部分用户存在的内存焦虑，OPPO A3 Pro提供了最大12GB+512GB的存储组合，配合RAM+内存拓展技术，最高可支持12GB+12GB的超大内存，而且还通过了OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，全方位提升系统的稳定性与流畅性，告别内存焦虑的同时畅享流畅运存体验。

OPPO A3 Pro搭载了最新的ColorOS 14系统，不仅界面美观而且操作流畅，内置的AI智能助手、智能语音助手等让手机使用更加便捷高效。同时，OPPO A3 Pro还支持多任务并行处理，在享受娱乐的同时也能轻松处理工作任务。

OPPO A3 Pro凭借其卓越的性能、独特的设计、强大的拍照功能、出色的续航能力以及卓越的防摔抗水和轻薄特点，成为了市场上的一款不可多得的佳作。OPPO A3 Pro拥有天青、云锦粉、远山蓝三种配色，8+256GB版本售价1999元，12+256GB版本售价2199元，12+512GB版本售价2499元，于今天上午正式开售，如果近期想要换购一款真正能够满足需求且能够应对防水抗摔的手机，那么OPPO A3 Pro绝对值得你拥有。