iPhone 16系列发布：A18芯片+竖直影像模组 还有相机控制按钮

【天极网手机频道】9月10日凌晨1点，苹果秋季新品发布会正式举行。全新iPhone 16系列正式发布，标准款和Plus款都迎来了升级。

首先来看外观。iPhone 16拥有群青、深青、粉色、白色和黑色五种颜色。屏幕尺寸方面，iPhone 16标准版屏幕尺寸为6.1英寸，Plus版本屏幕则为6.7英寸。新一代超瓷晶面板硬度比初代高50%，屏幕在阳光下可实现最高2000nits亮度，最低仅为1nit。

iPhone 16系列搭载同iPhone 16 Pro系列同代的A18芯片，但是依然等级森严(iPhone 16 Pro系列搭载A18 Pro)，不过这也赋予了设备Apple Intelligence功能。iPhone 16系列支持苹果AI，搭载多个本地大型模型，支持具有iPhone级别隐私保护的云端大模型，数据不会被存储或分享。

标准版搭载全新A18芯片采用第二代3nm工艺，拥有16核NPU、6核CPU以及5核GPU。新机还优化了内部布局，改进了散热，提升了iPhone 16的游戏表现。新机也将支持卫星通信。

iPhone 16和iPhone 16 Plus最大的区别主要是其新增上代Pro机型才配备的动作按钮以及加入了最新的相机控制按钮，能够一键启动相机、视频拍摄、设置变焦等控制选项的功能。

iPhone 16和iPhone 16 Plus搭载48MP主摄和新的12MP超广角镜头，前者支持2倍无损裁切拍摄，后者则新增对于微距拍摄的支持。为了照顾空间视频的拍摄，摄像头模组由对角线排布转为了垂直排布。

iPhone 16系列将于9月13日20:00预售，9月20日发售。

iPhone 16：128GB版5999元，256GB版6999元，512GB版8999元。

iPhone 16 Plus：128GB版6999元，256GB版7999元，512GB版9999元。相较于iPhone 15系列，今年的iPhone 16系列均未涨价。