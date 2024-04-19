华为似乎真的找到了版本答案，华为Pura70 Ultra伸缩镜头理念解读

【天极网手机频道】华为Pura70系列终于在昨天开启先锋计划，小编也在第一时间上手了这款产品。随着时间的推移，网络上关于华为Pura70 Ultra拆解的资料变得越来越详细，我也得以用更加全面的视角去了解这款产品。可以说Pura 70 Ultra是华为坚持与偏执意志的终极提现，是在新生之后，第一台在产品力方面可以称得上全面的旗舰手机。

这次华为Pura70 Ultra最大的创新是可伸缩的这摄像头模组，并且在此基础上支持了IP68的防尘水。在刚看到宣传片时，我以为华为通过可伸缩的结构，为Pura70 Ultra的主摄像头赋予了光学变焦的能力。但在上手后发现，可伸缩结构只是为了服务于镜头模组的厚度，并且其实在与主流影像旗舰的对比中，华为Pura 70 Ultra的厚度相比友商大概只压缩了1毫米到2毫米，因此在我上手的第一刻是有一些失落的。

图源：胜利文绉绉

但在深入了解后我才了解到，华为通过可伸缩结构带来的空间冗余，为主摄像头的1英寸传感器带来了传感器级别的位移防抖。和国产手机常用的OIS光学防抖相比，传感器位移防抖的效果更好。OIS光学防抖主要是依靠镜片与镜组之间的浮动来抵消外界的震颤，受限于镜片较小的活动范围，OIS光学防抖所能提供的防手震效果十分有限，并且伴随着镜组与镜片之间位置的变化，OIS光学防抖在启用时会对相机的光学素质造成影响，降低拍摄的画质。而传感器位移防抖则是直接通过传感器本身的运动，来抵消外界的震颤效果，不会影响镜组与镜片之间的光学性质，通常被应用在专业的数码相机中，苹果在iPhone 12 Pro Max上也搭载了类似的防抖配置，这也是苹果手机在视频录制方面会比竞品更加稳定的原因。

图源：微机分

华为Pura70 Ultra的传感器位移防抖采用了与iPhone类似的实现方式，但iPhone使用的是体积相对可控的定制版小底CMOS，而华为使用的是搭载了可变光圈结构的1英寸大底COMS，背后实现的难度孰高孰低，我们可见一斑。相信在搭载这一技术之后，华为Pura70 Ultra的暗光拍摄和视频录制能力会甩开安卓和苹果阵营很多。

同时伸缩结构所留出的冗余空间也是为了给后续的机型铺路，1英寸传感器其实在4年之前就已经被小米11Ultra采用过，但是由于过大的体积导致各家旗舰机传感器的尺寸停留在了1英寸。即使是这样，今年各家手机镜头模组的厚度也已经很夸张了，再大就会严重影响手机的握持体验。而华为的可伸缩结构则为手机搭载更大尺寸的图像传感器提供了条件，突破1英寸在未来的几年里应该可以实现。

华为巧妙的通过橡胶的形变的运用，解决了可伸缩镜头的固定和防水这两大问题，同时也解决了搭载了大尺寸传感器和OIS防抖模块之后，手机晃动异响的问题，一次性解决了三个问题。设计的精妙程度，令人赞叹。

图源：ZEALER

而且可伸缩结构也成功抵消了可变光圈结构带来的镜头模组厚度的增加，不仅仅是可变光圈结构，大胆一点想象，内置ND滤镜、内置UV镜等等专业摄影领域才会出现的结构，或许就可以通过可伸缩结构带来的空间冗余，得以成功下放到手机中。华为Pura70 Ultra在新结构方面的尝试，为将来的手机摄影带来了无限的可能。

在3年前，华为Mate 50发布时，网络上出现过很多质疑的声音：“用IMX766传感器的镜头为什么凸起程度这么大？”、“可变光圈结构真的有用吗？会增加很多相机模组的厚度”、“现在用IMX766加可变光圈的体积都这么大了，以后还能在不影响手感的情况下用上大底传感器吗？”。三年后，华为用Pura70 Ultra给予质疑猛烈回击。

图源：ZEALER

可伸缩结构似乎成为了当前版本手机影像的理想答案，在维持厚度的基础上为将来更大尺寸的镜头传感器和更多的专业配件提供了空间保证，并且完美串起了华为早早布局的可变光圈结构，使手机与相机的边界更加模糊了一些。