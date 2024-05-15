华为Pura 70 Ultra搭载Harmony OS 4.2，180款设备可升级最新系统

【天极网手机频道】5月15日下午，华为夏季全场景新品发布会正式召开，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东宣布，HarmonyOS 4.2已升级用户超2000万，用户满意度提升11%。HarmonyOS 4.2在互动主题、AI智慧体验、流畅性能、纯净安全等方面全新升级，会上余承东宣布将有180款产品陆续升级HarmonyOS 4.2。

华为Pura 70系列搭载HarmonyOS 4.2，拥有全新的互动主题、AI消除、AI云增强功能，更有趣、更智能。此外，华为方舟引擎让操作更流畅。HarmonyOS 4.2也让应用安全得到充分保障，体验更安全。

华为Pura 70系列的新锐风向标设计引领时尚风尚，简洁又独特的三角形镜头模组，相比方圆设计和不规则曲线设计，三角形更具锐意先锋感和突破感，视觉冲击力更强。Pura 70 Pro+光织格纹极具现代感，结合磨砂高光呈现，光影交织且质感非凡，而Pura 70 Ultra打造星芒纹设计，独特的XMAGE影像徽标，赋予独特的优雅和品味，同时彰显强大影像实力。

华为Pura 70 Ultra创新性采用超聚光伸缩摄像头，搭载1英寸大底传感器以及F1.6物理光圈，结合XD Motion运动引擎，带来超高速风驰闪拍功能。超聚光微距长焦摄像头，长焦也支持超高速风驰闪拍，并实现5cm的最近对焦距离，35x超级微距和200倍变焦范围(0.5x~100x)，配合F2.1超大光圈，实现全焦段超清影像。HUAWEI Pura 70 Ultra还拥有高动态视频能力。

华为Pura 70 Ultra支持双卫星通信，以备不时之需，屏幕采用玄武钢化昆仑玻璃，抗刮能力提升300%，耐摔能力提升100%，让用户体验更安心，其内置5200mAh电池，超级快充让用户续航无忧。