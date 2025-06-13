等了又等，升级版Siri或将在明年春季发布

【天极网手机频道】去年WWDC上苹果信心满满地首次展示了Apple Intelligence Siri更新，当时还通过演示这个功能来给秋季发布的iPhone 16系列手机打广告，不少用户就是冲着这个超厉害的Siri功能去入手iphone 16系列，结果就是被苹果放鸽子，直到前几天的WWDC25上都没有Siri的消息。不过，现在又有消息传出，苹果计划在明年春季正式推出这个“跳票”许久的Siri。

在刚刚结束的WWDC25上，苹果的两位高管均承认Siri目前确实存在一些问题，但正计划于2026年发布升级版Siri。根据苹果的说法，在测试 Siri 新功能时一直存在质量问题，因此暂停了这些功能，并改用更强大的底层架构来解决这些问题。

说起来，苹果原本是打算在iOS 18.4 系统中推出个性化的Siri 功能，但计划赶不上变化，大概要在明年春季通过 iOS 26.4 系统更新，才能体验到这个新功能。至于这个是不是又是苹果在画饼确实不好说，毕竟有分析师表示如果接下来的几周开发顺利的话也是很有可能赶在明年春季推出的。

据了解，Apple Intelligence Siri将具备强大的个性化上下文感知能力，能够在多个请求之间保持上下文连贯性，让用户与它的互动更自然;Siri还将拥有屏幕感知功能，能够理解并处理用户目前正在查看的内容，不管是文字、图像、视频、地址、电话号码还是网址链接等。除此之外，Siri 还支持跨应用操作，以往需要手动在不同应用间频繁切换才能完成的某些任务，现在 Siri 可以轻松处理，这对于需要多个应用协同工作的复杂任务，如整理旅行计划或管理项目文件等，都是非常实用的。

Siri 还会有更丰富的产品知识库，可以帮助用户解决设备使用问题，而且 Siri 支持直接输入指令，让那些在公开场合不方便语音交流的用户，也能便捷地与 Siri 互动。

总的来说，虽然苹果的Siri升级之路走得有点坎坷，但好歹是给了一个大概的发布时间。在这之前，大家就继续耐心等待，说不定明年这个升级版Siri真的能随着新iPhone一同推出了。