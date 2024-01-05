AI+Galaxy！三星预热Galaxy S24系列AI影像功能

【天极网手机频道】1月5日消息，日前，三星发布了几个视频来展示Galaxy S24系列的部分功能，这是临近发布前的预热手段之一。视频中展示的功能都围绕“Zoom with Galaxy AI is coming”这一主题，也就是暗示三星Galaxy S24系列的影像模组将在AI的加持下实现独特的功能。

从Galaxy S24系列曝光开始，三星就一直在围绕AI人工智能做文章。三星即将于北京时间1月18日正式发布这一旗舰系列，而目前与这款新机相关的大部分预告片或泄密内容都涉及人工智能，除了这次的三支展示AI与影像融合的视频，在2023年10月还有消息曝出，谷歌将专门推出针对Galaxy S24上的Bard助理。





三星最新的预告片以视频的形式出现在三星Galaxy S24系列的预订页面上。在该页面上，每个视频都带有“Zoom with Galaxy AI is coming”这句话。第一支视频展示了画面在三枚不同镜头中的呈现效果，可以看到画面中热气球离观众越来越近，很明显这是长焦带来的效果。这一视频可能基于Galaxy S24 Ultra的镜头。大胆猜想AI在长焦成像的过程中起到了优化画质的作用。





第二个视频偏奇幻色彩。繁忙集市上的一位女士张开手指，就像我们在查看照片时进行的放大操作一样，而这一动作却作用在路人手中的毛绒玩具熊上。随着女主手指动作，毛绒玩具熊变得越来越大，甚至填满了整个街道。





而第三支视频呈现的主题与第二支视频基本一样，女主同样张开手指，将路人手中的冰淇淋放大，以至于占据整个圆桌，几乎和旁边的旋转木马一样高。

对于用户来说，第一支视频传达的可能是S24 Ultra和其他新设备能够实现令人难以置信的变焦，同时保留高水平的细节。三星之前的预告片也证实了这一点，特别是今年10月份发布的第三代骁龙8具备一项新功能――这一功能将允许在放大时实现人工智能驱动的目标跟踪，这似乎与三星在视频中展示的内容相符。

而第二、第三支视频的内容似乎在展示一种“很新奇”的操作。当用户在使用三星Galaxy S24系列拍摄时，似乎可以在AI的帮助下放大画面中的一些物体，或者是在拍摄完成之后用户可以选择这些物体进行放大等操作，让画面看起来奇幻且喜感。谷歌在今年的 I/O大会上发布了一款名为Galaxy Magic Editor的软件，其功能库中已经包含多种AI图像编辑选项，例如能快速从图像背景中去掉人物或物体的Magic Eraser等。三星想要实现的效果或许是在拍摄阶段即可实现相关功能。

三星发布这三支视频也并不只是介绍功能，在三星的预订页面上我们可以看到，在发布之前预订Galaxy S24、S24+或S24 Ultra的任何人将获得50美元的Samsung Credit以及高达970美元的额外优惠。

知名三星博主冰宇宙此前表示，三星Galaxy S24 Ultra的2亿像素模式将使用人工智能来识别多达十几种类型的物体，并相应地优化拍摄。该功能可能Ultra机型独有的，因为Galaxy S24 Ultra机型是三星当前产品线中唯一一款搭载2亿像素传感器的手机。

值得一提的是，三星的新款Exynos 2400芯片在设计时也考虑到了人工智能，该公司声称其人工智能性能比旧款Exynos 2200处理器提高了近15倍。根据三星的新闻稿，三星还在10 月份的 LSI 技术日活动中展示了新芯片如何实现文本到图像的生成。