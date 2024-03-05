开工开学季更新数码装备之后？教你如何正确的卖掉闲置的数码产品！

【天极网手机频道】进入3月，相信不少朋友已经到了开工开学的时候，又赶上刚过完年，我想应该有不少人在新的一年里换了新的手机、电脑、平板等等数码装备。对于那些已经换掉的闲置数码产品，我们除了把它们送给家人或者朋友继续发光发热，也可以挂到线上的二手交易平台卖掉。

国内主流的两大二手交易平台可以说是鱼龙混杂，有普通用户和商家，当然也有不怀好意的人。小编本人作为一名普通用户已经使用闲鱼多年，卖出了几百件个人自用的数码产品，总金额接近10万元，总结了一定经验。今天我将它们整理成4点，分享给有需要的你。

1. 重要规则 要先了解

国内两大二手交易平台的规则基本相似，小编这里用闲鱼APP来讲解。从软件中点击“发布闲置”之后，就可以根据实际情况去填写想卖出的产品描述。我这里重点要讲解的是在闲鱼上进行买卖操作之后的金钱流向，当购买一款二手产品时，买家的金钱就会直接从账户中扣并除存放到闲鱼自己的中间平台，只有当买家选择确认收货以后，金钱才会进入卖家的账户。

要注意的是，通常情况下，只要买家确认了收货，进入卖家账户的钱就无法追回了，再也无法申请退款，其中包括买家在日后证明自己购买到假货的情况，因此国内的二手平台交易约等于一次性买卖，只有在点击“确认收货”之前，我们才能使用平台赋予我们的“退货”和“仲裁”功能。

2.将心比心 诚信交易

诚信是完成一场二手交易的根本，将心比心决定了交易能否顺利进行。在描述自己的二手产品时要做到诚信，拿手机举例：版本、容量、成色情况、是否在保是四个核心描述，一定要如实填写并拍摄相关的照片。

在和买家交流时要做到将心比心，不要反感买家问很多问题，积极通过录制视频的形式为买家展示产品。假如咱们是作为买家一方，在购买陌生人的二手产品时当然也希望得到更多的信息。因此在与对方交流时做到将心比心认真回答问题，不只是让买家更信任我们，而且通常来说信任我们的买家在收到产品之后，选择确认收获的速度也会更快，也更容易为我们打出好评。

3.买家的个人主页 暗藏玄机

在去年的改版中，闲鱼已经不允许用户删除自己的交易动态，所有的买入和卖出都会显示在主页的“动态”一栏中。通过查看用户的交易动态可以很轻松的分辨出这位买家是商家还是普通人，一般来说商家对二手产品成色的要求会更高一些，普通用户则相对来说更加真诚。

交易的评价也蕴含了很重要的信息，闲鱼上的所有评价都是无法删除的，因此一旦出现差评就会伴随账号一生。通过买家的好评率以及差评流言可以很直接的判断买家是否值得信赖。

4.发货时要记录 收货时更要记录

除了诚信得描述自己想要卖出的二手产品之外，在发货之前最好拍摄一段视频或者以照片的形式记录产品发走之前的状态以及工作人员的打包情况。这将是我们在交易过程中遇到争议时候，维护自己权益的最有力手段。在遇到对方退回的时候，也要通过视频记录自己的收获过程，开箱视频也发货视频一样重要。

写在最后

总结一下，在国内的二手平台交易要切记4点：“确认收货”前三思;产品描述真实，坦诚交流;认真观察对方交易记录和交易评级;全面记录发货和收货的过程。做好以上4点，就可以帮助你更顺利的在网络上卖掉自己闲置的数码产品。