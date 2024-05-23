AI体验跨越式突破，OPPO Reno12系列全系开启预售

【天极网手机频道】全新OPPO Reno12系列于5月23日正式发布，并在发布会后全面开启预售。这款手机不仅在设计上再次刷新了美学高度，更在AI、影像技术等多个方面实现了跨越式突破，为用户带来了前所未有的AI创新体验。本次OPPO Reno12系列带来Reno12 Pro和Reno12两款产品，其中Reno12 Pro拥有银幻紫、香槟金、乌木黑三款配色可选，而Reno12提供千禧银、柔和桃、乌木黑三款配色供用户选择。

OPPO Reno12系列利用基于端云协同的AI大模型技术，能够处理和理解复杂的图像内容，从而实现高效且精准的消除效果。这种技术不仅限于消除照片中的路人或其他干扰元素，还能对超过120类主体进行识别和分割，显示出其强大的图像处理能力。

在具体应用层面，OPPO的AI算法为用户提供如AI消除、AI抠图等实用功能。如上文提到的智能识别消除路人的功能，不仅能够自动消除照片中的路人，还能对消除区域进行“无痕修复”，从而生成只包含主体的新照片。这一功能极大地提升了拍摄体验，尤其是在旅游或公共场合中，能够有效避免不必要的路人干扰。这一功能可以通过简单的一键操作完成，而不会损失太多时间和精力去后期编辑。

其他如新增的小布面试官，不仅能为用户解答各种面试问题，还能模拟真实的面试场景，让用户在面试前就能做好充分的准备。新增的小布英语老师则精通英语听说读写，还能根据用户的学习进度和习惯，量身定制最适合的学习方案。不仅如此，小布英语老师还会在与用户的对话中，总结对话中的重点，分析用户的语言错误，并提供针对性的改进建议。

除了AI体验全面升级，OPPO Reno12系列在影像、性能、续航方面同样表现出色。OPPO Reno12系列搭载了与影像旗舰同源的超光影系统，这一系统的加入使得手机在拍照效果上有了质的飞跃。特别是其5000万单反级人像摄像头和1/2.75英寸大底，无论是在光线充足还是不足的环境下，都能拍摄出清晰、明亮的照片。而等效焦距47mm的设计，更是满足了用户对于远距离拍摄的需求。此外，手机还配备了5000万单反级广角主摄和112度单反级超广角摄像头，为用户提供了更广阔的拍摄视角和更丰富的拍摄选择。

性能层面，OPPO Reno12系列同样不负众望。Reno12 Pro搭载了天玑9200+星速版旗舰芯片，而Reno12则搭载了天玑8250星速版旗舰芯片。这两款芯片都具备强大的性能和稳定的功耗控制，无论是日常使用还是游戏娱乐，都能轻松应对。无论是处理大型应用还是运行复杂任务，这两款芯片都能为用户提供流畅、稳定的体验。

OPPO Reno12系列在续航方面配备了5000mAh的大容量电池，支持80W的超级闪充技术。这意味着用户可以在短时间内将手机充满电，大大提升了使用便利性。无论是出差、旅行还是日常使用，都不用再担心手机电量不足的问题。此外，手机还支持多种智能充电模式，可以根据用户的实际使用场景进行智能调节，确保手机始终保持良好的续航状态。

总而言之，OPPO Reno12系列以其轻薄机身、卓越性能、出色影像和超长续航等多重优势在智能手机市场上脱颖而出。它不仅是OPPO在堆叠艺术上的又一力作也是OPPO对消费者需求的深刻洞察和精准把握的体现。目前OPPO Reno12系列已正式发布并开启预售，仅2699元起，近期有购机需求的朋友可多关注。