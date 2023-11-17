第三代骁龙7正式亮相 骁龙持续赋能次旗舰越级体验

【天极网手机频道】11月17日，高通在京举行移动平台媒体沙龙活动，正式发布第三代骁龙7移动平台。骁龙7移动平台拥有更为丰富的矩阵层级，包括第3代骁龙7s、第三代骁龙7以及第三代骁龙7+，分别对应成本与性能的均衡、进阶的综合体验以及最杰出的性能，为消费者提供更加细分的产品选择。

众所周知，骁龙移动平台由8系、7系、6系、4系四个层级组成，定位于消费者在不同档位产品的需求。除了旗舰芯片骁龙8系，骁龙7系列也是广受OEM厂商和消费者关注的系列。它仅次于旗舰系列的骁龙8，是骁龙高端移动平台的代表，主要被应用于次旗舰机型，具备这个档位上出色的性能功耗表现以及最具代表性的先进特性，为用户提供全方位越级的使用体验。

本次沙龙的主角还是第三代骁龙7，它采用了4大核4小核的设计，频率最高可达2.63GHz，64位架构。以Geekbench 6.1单线程测试来说，第三代骁龙7相比第一代骁龙7提升15%左右。

GPU方面，第三代骁龙7比第一代骁龙7提升了50%的性能;连续30轮Aztec Ruins 1080P测试，第三代骁龙7在稳定性方面领先第一代骁龙7多达52%。

功耗也是决定智能机型使用体验的关键。相较于第一代骁龙7，第三代骁龙7的SoC整体功耗下降了20%，是一个非常显著的提升。在实际使用场景的对比中，第三代骁龙7可以增加15个小时的音乐播放的时长，在视频流传输、网页浏览以及游戏使用时长上也分别可以增加1个小时，此外社交媒体的浏览时间也能增加半小时左右。

第三代骁龙7的AI性能也得到了增强。第三代骁龙7首次在7系产品上支持了INT4的精度，相比INT8功耗降低了60%，性能提升了90%。

基于AI的人脸检测也做了增强，和上一代产品相比在极端场景下人脸识别的准确度增强了15%，复杂混合场景下的识别能力和对于各种不同的特征点识别都得到了提升。

在图像质量方面，第三代骁龙7的硬件升级到第二代骁龙8的级别，同时最大可以支持2亿像素。它还支持了全新的低功耗AI架构的传感器中枢，支持了三ISP并发，并且具备了AI加持的种种特性。AI Remosaic(像素重排)是通过AI算法来消除照片里的颜色畸变和颗粒感，实现更高清晰度;AI降噪则是通过AI算法来消除噪点，帮助增强暗光下照片的细节和纹理;A而I Video Retouch(视频润饰)则是针对视频，通过AI算法实时加载Tone Mapping，使得视频的画面呈现更为清晰明亮、对比分明，实现类似于HDR的效果。

作为次旗舰平台，第三代骁龙7可以支持4K计算HDR视频拍摄，能把三个4K HDR视频拍摄相融合，打造具有更高清晰度和动态范围的视频效果。第三代骁龙7支持杜比视界、Ultra HDR、自适应HDR10、HDR10、HDR10+。

游戏方面，第三代骁龙7支持骁龙游戏超级分辨率，帮助玩家将游戏分辨率提升。《王者荣耀》1080p 120fps测试，第三代骁龙7能效比第一代骁龙7的能效提升了35%;对比次旗舰商用机型能效也有13%的领先。

第三代骁龙7在音频方面支持了Snapdragon Sound骁龙畅听技术，持了头部跟踪效果的空间音频，更具沉浸感。

第三代骁龙7采用了骁龙X63 5G调制解调器及射频系统，最大下行速率达到5Gbps，并支持上行载波聚合以及400MHz带宽的5G毫米波连接;它搭载FastConnect 6700系统，支持Wi-Fi 6以及Wi-Fi 6E，下行峰值速率达到2.9Gbps，支持了蓝牙5.3并提供顶级的音频效果。

Snapdragon Seamless也是首次来到骁龙7系列，多设备无缝互联互通将带来绝佳的互联体验。

全新一代的旗舰平台第三代骁龙8上月刚刚发布，第三代骁龙7在此接棒可谓趁热打铁。从移动平台定位的角度来看，第三代骁龙8平台继续代表着安卓领域最先进平台的发展方向。不仅在性能、功耗层面再次进化，同时引领着端侧AI的实际应用落地。目前已经有两款第三代骁龙8平台的机型发布。而第三代骁龙7系列的亮相也将丰富市场上的次旗舰机型，未来一个时期内将是新平台机型的密集发布期。

本次沙龙活动中，荣耀终端精品手机总经理于秀辉分享了有关荣耀产品设计的相关理念。他表示，荣耀始终坚持“双轮驱动”，以消费者为中心践行极致产品主义。荣耀数字系列与骁龙7系列合作由来已久，在11月23日，荣耀100将首发搭载第三代骁龙7，值得关注。