iPhone 15系列或将会引入堆叠式电池，可延长电池寿命

【天极网手机频道】距离苹果秋季发布会还有两个月的时间，iPhone 15系列的外观和硬件配置参数基本是确定的了，但不排除还有一些改动，毕竟一切都以发布会为准。近日一名博主@RgcloudS在社交平台上发布了一条关于三星设备的堆叠式电池研发的信息，其中三星 Galaxy S24 + 和三星 Galaxy S24 Ultra 将使用堆叠式电池技术。虽然博主没有直接告诉大家iPhone 15的相关信息，但却在评论区中透露了iPhone 15系列使用了堆叠式电池技术，如果新机系列真如博主说的那样采用的是堆叠式电池，那么iPhone 15系列不管是充电速度、续航还是电池寿命都将会有所提升。

据了解，堆叠式电池采用了有别于传统卷绕工艺的堆叠工艺，而是采用一种叫做层压的制造技术，其中电池元件和隔板被折叠成锯齿状的层次，而非卷绕的方式。由于封装单元内的空间浪费较少，可以包含更多的活性物质，提升同体积下的电池容量，这使得堆叠式电池相比卷绕式电池能够拥有更高的能量密度。除此之外，堆叠式电池的发热也能在单元内更均匀地分布，而不是集中在一个区域，有助于控制电池的发热和使用寿命。

目前网上爆料iPhone 15全系会增大电池容量，不出意外的话iPhone 15系列包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max四款型号，与上一代产品线保持一致。其中iPhone 15内置3877mAh电池;iPhone 15 Plus内置4912mAh电池;iPhone 15 Pro内置3650mAh电池;iPhone 15 Pro Max则内置4852mAh电池，虽然放在一众续航出色的安卓机面前毫无胜算，但电池容量确实比以往机型大多了，加之Pro系列采用的是A17处理器，续航上应该不错。另外，还有消息称苹果公司正在研发 40W 有线充电和 20W MagSafe 无线充电技术，但目前不确定是否会在 iPhone 15系列中出现。作为参考，iPhone 14 Pro Max 可以实现高达 29W 的峰值有线充电速度，而 MagSafe 的无线充电速度仅为 15W。

关于iPhone 15系列的消息还有很多，近日网络上还曝光一组iPhone 15系列机模实拍图，外观设计与早前曝光的信息差别不大，不过细节上新系列采用了金属框架，边框会更窄一些，屏占比更高，背板采用玻璃材质，玻璃在边缘处略微弯曲，与框架形成更无缝的过渡，但是比较遗憾的是iPhone 15和iPhone 15 Plus两款入门机型将继续使用堪称远古的60Hz刷新率屏幕，不会支持120Hz的LTPO高刷。

最明显的变化还有祖传的静音拨片在Pro版中被改为了固态按键，成为了普通按压。虽然这样的设计是可以自定义对应功能，但是作为老果粉来说，拨片没了就跟Home键没了一样让人一时半会无法接受，将来还有可能成为一个槽点。

网友：苹果你就说要加多少钱吧。