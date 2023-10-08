或受更新周期延长影响，外界预测许多苹果用户不会升级至iPhone 15

【天极网手机频道】受大环境影响，手机行业销量持续低迷，2023年手机出货量依旧延续呈下滑趋势。据IDC数据预测，2023年全球智能手机出货量预计同比减少4.7%至11.5亿部。消费电子寒冬持续，手机销量创下十年新低。

不过即便如此，600美元(约合人民币4380元)以上高端市场受到影响较小。以中国第二季度市场数据为例，中国600美元以上高端手机市场份额达到23.1%，比2022年同期逆势增长3.1个百分点。

而2023年上半年，苹果在中国600美元以上手机市场的份额为67%，依然保持绝对领先地位。但对于新一代iPhone15系列，外界似乎普遍持保守态度，预测iPhone 15的出货量将在7000万到8000万部之间，低于去年同期的iPhone 14的9000万部以上。

根据Business Insider(BI)的第三轮专项年度调查数据显示。由于经济形势的不确定以及手机更新周期延长，在美国市场许多用户将会继续使用老款手机而不是升级到iPhone 15，预计明年iPhone在美销量或将陷入停滞。

不过该调查还强调，虽然iPhone的销量会走低，但是苹果公司的营收仍有望增加。这主要还是因为消费者更偏向购买价格更高的Pro Max系列，这也在一定程度上保证在面临销量压力时能保持较高收入水平。近期上线的安卓与苹果新品，在短期内能够加大高端市场的吸引力，但这并不代表市场增长。

对于高端市场而言，用户群体相对稳定，主力仍以迭代换新为主。而当下智能手机市场已经进入了成熟期和瓶颈期，产品创新与生态玩法并没有革新性突破，消费者换机周期也不断延长。整体来看，以iPhone 15系列为代表的高端市场仍不容乐观，2023手机市场仍将受经济环境、行业创新瓶颈等多重影响持续疲态， 市场亟待探索出新的增长点。