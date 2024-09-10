值不值得换？ iPhone 16系列七大升级点速看

【天极网手机频道】一年一度的“科技春晚”已经落下了帷幕，苹果发布了全新的iPhone 16系列新机，总共包含iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max四款产品，它们对比前代有哪些升级和变化呢，这就带大家一起看一看。

变大了的屏幕

iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的屏幕分别从6.1英寸和6.7英寸增大到了6.3英寸和6.9英寸，后者也成为了迄今为止最大的iPhone。虽然得益于超窄边框，两款产品尺寸上并没有大变化，但是重量还是有所增加的，Pro比前代重了12g，Pro Max则重了6g。

全新配色登场

iPhone 16系列全新的配色如期而至，两款标准版除了黑色和白色外，还提供了群青、深青和粉色可选，后三款配色的饱和度要比此前曝光的低一些，还是蛮清新的。

Pro版本则除了提供了黑色钛金属、白色钛金属和原色钛金属外，以全新的沙漠金钛金属替换掉了前代的蓝色钛金属。

相机控制按钮

四款产品均新增了相机控制按钮，提供一键启动相机、视频拍摄、设置变焦等控制选项的功能。

另外，标准版新增了前代Pro版本上的操作按钮，可以一键开启如手电筒、语音备忘录、静音模式等功能。

更强大的性能

四款iPhone 16系列产品的处理器都迎来了升级，标准版搭载的是全新的A18仿生芯片，6核CPU和5核GPU，对比A16分别快了30%和40%，并且拥有16核神经网络引擎，速度提升达两倍。

Pro搭载了更为强大的A18 Pro芯片，拥有16核神经网络引擎，6核CPU，性能对比A17 Pro提升15%，6核GPU，性能提升20%，同时视频编码速度也要强于A17 Pro。

未来可期的AI

苹果智能可以说是这次的一个重点，不仅可以撰写邮件以及润色文本、文生emoji表情或图片、自然语言搜索照片等等，还会让Siri更加聪明，交互更加自然流畅，同时还加入了视觉智能功能，可以将捕捉到的画面进行分析。而对于国行版本来说，好消息是苹果智能会有，坏消息则是得明年才能有，所以只能说未来可期了，冲这点换手机的可以稍微晚点下手了。

更好续航表现

苹果向来不会在参数中提到电池容量，但从官方给出的数据来看，iPhone 16系列的续航还是有所提升的。其中iPhone 16 Pro Max视频播放最长可达33小时，比前代多4小时;iPhone 16 Pro视频播放最长可达27小时，比前代多4小时;iPhone 16 Plus视频播放最长可达27小时，比前代多了1小时;iPhone 16视频播放最长可达22小时，对比前代提升2小时。后续应该会有人进行拆机，到时候就是到这代iPhone 16系列的电池到底变没变大了。

影像全面提升

iPhone 16标准版搭载了4800万像素主摄+1200万像素超广角的组合，硬件对比前代应该没有明显的变化，主摄有了Pro版本上的抗反射镜头涂层，超广角镜头的光圈从F2.4增大到了F2.2。这次主摄支持2倍无损裁切拍摄，超广角则新增对于微距拍摄的支持，用苹果的话说就是用两颗镜头实现了四颗镜头的效果。另外，为了空间视频的拍摄，摄像头再次改回了垂直屏排布。

Pro版本两款产品均搭载了全新的4800万像素主摄，超广角由前代的1200万像素升级到了4800万像素，而且标配了1200万像素5倍潜望长焦，而并非像前代那样又Pro Max版本独享。而且这次它们不仅支持支持 ProRAW和HEIF照片格式拍摄，还最高支持4K 120帧杜比视界视频拍摄，为创作者提供更为强大的拍摄能力。

写在最后

以上便是笔者为大家总结的iPhone 16系列的一些变化和升级的点，其中最受关注的当属影像和苹果智能，前者无论是标准版还是Pro版本都有着提升，尤其是Pro版本，突出一个专业且强大，对影像需求比较高的必选Pro版本了;后者短时间国内还体验不到，只能先给个未来可期了，到底是对使用体验有多少提升，还是得等大家用上才能下定论。