五一出游的随身“摄影师”：骁龙8至尊版旗舰机影像大赏

【天极网手机频道】五一假期即将来临，想必大家都计划着出门游玩，也一定会用镜头记录旅途中的美好瞬间。在这个生机盎然的暮春时节，一款拥有卓越影像能力的手机可以说是必备的“旅游搭子”，能为你留住美好瞬间。而搭载骁龙8至尊版移动平台的一众旗舰机型无疑是绝佳之选，它们足够成为你五一出游的随身“摄影师”，轻松应对各种拍摄场景。强大的影像实力背后是骁龙8至尊版在影像、AI层面的多维提升，是影像旗舰核心竞争力的来源。

骁龙8至尊版：影像技术背后的强大基石

毫无疑问，我们已经处在一个计算摄影的时代。前几年厂商们用算法来优化成片，最近几年，AI在手机摄影领域占据着越发关键的地位，并且成为各家提升影像水准的核心要素。高通一直致力于以强大的AI性能推动终端侧影像发展，自去年骁龙8至尊版移动平台发布以来，搭载骁龙8至尊版的旗舰机型已高手林立，影像方面更是各个身怀绝技。

归根结底，芯片的升级提升了设备的起点。骁龙8至尊版采用第二代定制的高通Oryon CPU和增强的高通Hexagon NPU，终端侧AI能力再度实现重大突破，为用户带来全面革新的AI影像体验。

骁龙8至尊版搭载了首个商用的面向移动设备的18-bit AI三ISP，能实现高达每秒43亿像素的处理能力，数据吞吐量提升33%，可支持三个4800万像素图像传感器同时进行30fps的视频拍摄。

而全新设计的AI-ISP则是基于Hexagon NPU底层深度融合，为用户拍照带来更多AI助力，影像处理能力大提升。也正是得益于AI-ISP与Hexagon NPU的协同工作，骁龙8至尊版支持无限语义分割功能，可对图像进行超过250层语义识别和分割。这意味着设备可以根据不同的拍摄场景和用户需求，对图像进行实时分析和优化，进一步提升图像的清晰度和质感，尤其在复杂光线场景下更自然。





在无限语义分割的基础上，骁龙8至尊版还支持实时皮肤和天空算法，利用高通Hexagon NPU识别光线条件并进行修图，即便在光线欠佳的环境下，也能拍摄出自然效果的皮肤和天空色调――这无疑是人像摄影的福音，自拍或者是拍帅哥靓女，出片更具单反感。

各有千秋：骁龙8至尊版赋能影像旗舰

骁龙8至尊版推出之后，包括小米、OPPO、vivo、荣耀、iQOO、realme等在内的众多品牌争相发布了旗舰机型，小米15系列、iQOO 13、荣耀Magic 7系列、一加13、realme真我GT7 Pro等等，可谓“仙之人兮列如麻”。

iQOO 13的表现令人印象深刻。就影像来说，iQOO 13不仅在硬件方面下足了功夫，在实际拍摄中，AI让它如虎添翼。得益于骁龙8至尊版强大的像素处理能力和AI辅助，iQOO 13在主摄样张表现上画面解析力出色，边缘画质也没有明显衰减。在夜景拍摄时，借助骁龙8至尊版对高像素传感器的高效支持以及实时AI降噪等功能，感光能力强且噪点控制得当。即便是拍摄光影斑斓的夜晚街道，复杂灯光环境下，iQOO 13也能够清晰还原街道上的建筑细节，色彩鲜艳不失真，暗处的细节也能清晰可见。在使用黄金人像镜头进行4倍无损变焦拍摄人像时，背景虚化自然，这背后离不开骁龙8至尊版对多摄协同以及图像分割处理的强大能力，它能够精准识别人物主体，营造出专业级的人像拍摄效果。

而小米15 Ultra则堪称移动影像领域的“天花板”。它搭载徕卡超纯光学系统，覆盖14- 400mm 全焦段，首次将专业相机的“大三元”概念引入移动端。其1英寸f/1.63 LYT-900主摄+等效100mm 2亿像素潜望长焦的组合非常有想象力。长焦支持4.3倍光学变焦，搭配双原生ISO技术，夜景抓拍能力十分强大;并且从超广角到长焦支持4K 120FPS全焦段视频直出，让视频拍摄更流畅丝滑。

配合AI-ISP，升级的小米AISP大模型计算摄影平台2.0发挥了更强的实力，这也使得小米15系列在应对各种复杂拍摄场景时游刃有余，面对低光环境、动态场景“无所畏惧”，甚至是长焦+逆光+人像拍摄也能轻松应对。

在大场景风光拍摄时，小米 15 Ultra的超广角镜头在骁龙8至尊版强大算力的支持下，能够快速处理大量图像信息，呈现出广阔且细节丰富的画面。调用长焦时，2亿像素潜望长焦镜头配合骁龙8至尊版对高像素长焦拍摄的优化，清晰捕捉远处物体的细节。在夜景人像拍摄中，主摄大光圈配合小米动态光影追踪技术，能够实时计算128个面部光照区域，针对复杂光源精准补光，确保人物面部光线均匀自然，背景虚化效果柔美，同时能够保留背景中夜晚灯光的璀璨氛围，拍摄出极具艺术感的夜景人像照片。此外，在骁龙8至尊版的加持下，小米15 Ultra还支持了多种影像优化功能――人像超清、深度虚化、更自然的美颜算法等等，进一步提升了用户的摄影体验。

值得一提的是，又一款新机加入骁龙8至尊版“朋友圈”――发布于4月28日的努比亚Z70S Ultra摄影师版。除了定制主摄，覆盖超广、广角到人文、人像、长焦的全焦段的镜组，努比亚AI影像大模型也迎来升级。在骁龙8至尊版的AI能力加持下，努比亚Z70S Ultra摄影师版支持AI疾速抓拍、AI多帧超分、AI霞光掠影、AI魔法宠物等实用且有趣的拍摄玩法，能够轻松记录下更多生动瞬间，为用户解锁更多精彩。

骁龙8至尊版：影像引领者不会缺席你的美好时刻

影像一直是骁龙移动平台的传统强项之一，从iQOO、小米以及努比亚的案例中就可见一斑。种种基于骁龙8至尊版的旗舰平台案例足以证明，凭借强大的技术优势，骁龙8至尊版再次引领了智能手机影像体验。18-bit AI三ISP加上高通Hexagon NPU的王炸组合让AI的能力在每台旗舰设备上发挥能力，无论复杂光线环境下的拍摄还是对高像素、多摄协同，抑或是对视频拍摄的优化，骁龙8至尊版都展现出了卓越的性能。在这个五一假期，带上搭载骁龙8至尊版的旗舰手机，让它们成为你的随身“摄影师”，轻松捕捉旅途中的每一个精彩瞬间吧!