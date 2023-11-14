iOS 18或将是苹果iOS系统有史以来的最大版本更新，但iPhone 16没有大更新

【天极网手机频道】虽然iOS 17目前仍旧一堆bug，但是iOS 18相关信息可是一点都不少。彭博社Mark Gurman发布的最新消息称iOS 18 将是 iPhone 的一次重大更新，距离上一次大更新还是在2020年推出iOS 14的时候，而且苹果目前正在开发一系列人工智能功能，并在iOS 18中使用，有望在AI的功能应用方面赶上谷歌。Mark Gurman还透露明年iPhone 16系列并不会有太大的更新，因此苹果将重点集中在iOS 18上，推出“主要的新功能和设计”，同时在性能和安全性方面有重大改进。苹果公司的管理层将 iOS 18 形容为一个“野心勃勃”和“创新性”的计划，必须要“极其引人注目”。

虽然这一次Mark Gurman并未提到 iOS 18 的具体细节，但据说因为系统初始版本的质量未能达到预期，上月末苹果的软件工程主管 Craig Federighi 决定暂停 iOS 18 的新功能开发一周左右，并用这段时间来修复系统漏洞，但不会影响到明年iOS 18的发布时间。Craig Federighi之所以这么做是因为2019年的时候苹果对 iOS 系统进行了全面革新，但是因为系统漏洞一直没有解决好，导致新款 iPhone 发布当天仍出现故障，所以这一次先暂停开发，先好好调试软件并且提高性能之后再继续。

前面说到苹果正在为iOS 18开发一系列新的人工智能功能，早在上个月就有分析师就表示苹果计划最早在2024年底开始在iPhone和iPad上融入生成式人工智能技术。不过距离明年的WWDC开发者大会还有很长一段时间，这期间也有很多不确定因素影响，有关于iOS 18的信息目前还不可尽信，如果感兴趣的用户不妨持续关注官方信息。

另外提到的iPhone 16系列不会有大的更新，早前有多位分析师都表示iPhone 16系列的尺寸会更大，其中标准版iPhone 16和iPhone 16 Pro会增至6.3英寸，iPhone 16 Plus和iPhone 16 Pro Max机型将变为6.9英寸。由于机身尺寸变大，iPhone 16 Pro机型上将搭载和iPhone 15 Pro Max相同的四棱镜潜望镜头，且支持5倍光学变焦，顶配版iPhone 16 Pro Max也都将搭载1200万像素的四棱镜潜望镜头;而iPhone 16系列两款仍将采用双摄模组，超广角镜头将保留1200万像素传感器，但不支持微距功能。

那性能方面不出意外的话，iPhone 16 Pro应该就将搭载全新的A18 Pro芯片，采用与A17 Pro相同3nm工艺打造，内存估计依然是8GB;iPhone 16大概率是用A17芯片。同样，这些都是网上的爆料和预估，大家看看就行。如果明年iPhone 16系列发布真的如网上说的一样没有太大的更新，诚意不足的产品对消费者的吸引力就越来越有限，所以iOS 18的大更新必须要做到足够吸引消费者才能使得他们购买新产品。

你们会因为iOS 18的大更新而去购买iPhone 16系列，还是用着旧款iPhone等iOS 18的推送呢？