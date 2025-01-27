苹果iPhone中国市场受挫，iPad Pro更新计划曝光

【天极网手机频道】近日，Counterpoint发布了一份关于苹果iPhone手机在中国市场表现的研究报告，数据显示苹果在中国智能手机市场遭遇了重大挫折，去年第四季度苹果iPhone在中国的销量同比下降了18.2%，这一数字无疑给全球科技巨头苹果公司敲响了警钟。与此同时，韩媒透露了苹果今年至少会推出一款iPad Pro机型，11英寸和 13 英寸 iPad Pro 机型也很可能会同时更新。



数据来源于Counterpoint

根据Counterpoint的报告显示，iPhone在中国市场的销量下滑不仅体现在第四季度，更在过去三个月内导致苹果在全球最大的智能手机市场中的排名下滑至第三位。尽管苹果仍然占据了大约六分之一的市场份额，但还是能看出苹果在中国市场面临的挑战日益严峻。



数据来源于Counterpoint

中国作为全球最大的智能手机市场，一直是各大手机品牌竞相争夺的焦点。苹果作为行业内的佼佼者，其在中国市场的表现一直备受关注。然而，近年来，随着国产手机品牌的迅速崛起，苹果在中国市场的份额逐渐受到挤压。国内手机厂商凭借出色的性价比、更符合本土消费者需求的产品设计以及强大的渠道优势，赢得了大量消费者的青睐。

Counterpoint分析认为iPhone在中国市场销量下滑的原因除了国产手机品牌的竞争压力日益增大，使得苹果在市场份额上难以保持增长之外，更大的原因还是因为苹果的产品定价策略相对偏高，部分消费者在选择时产生了犹豫，这些都对苹果在中国市场的表现产生了一定的影响。



iPhone16系列

而且iPhone在中国市场的下滑不仅影响了其在中国本土的份额，还对其全球销量产生了连锁反应。Counterpoint的数据显示，由于中国市场的下滑，iPhone在关键购物季的全球销量下滑了5%。这也说明中国市场的变化已经对苹果在全球市场的表现产生了明显的影响。

不过在iPhone销量下滑的阴影下，苹果也在寻找更多的策略。据韩媒透露，苹果计划今年至少发布一款新的iPad Pro机型，或将在4月或5月投入量产，但仅有“微小”的变化，而11英寸和13英寸iPad Pro机型很可能会同时迎来更新。去年苹果在iPad Pro上采用了OLED显示屏，显示效果上还是有比较大的提升，今年虽然可能只有一点点的升级，但至少还是令人期待的。



新款iPad Pro

本月早些时候，Mark Gurman称苹果可能在2025年底或2026年初为下一代 iPad Pro 准备好下一代 M5 芯片。目前配备OLED显示屏和 M4 芯片的iPad Pro机型于5月上市。苹果早前预计将在3月或4月推出新款iPad Air和入门级iPad 11机型，其中iPad 11将配备A17 Pro芯片和8GB内存，用于Apple Intelligence系统，不过最近泄露的信息显示新款iPad Air机型将配备 M3 芯片。但不管怎么说都还是挺值得期待的。