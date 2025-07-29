　　iPhone 16系列保值率分析：Max 成为苹果最值得首发购入型号

【天极网手机频道】每年 iPhone 发布季，除了性能、影像、外观等话题备受关注外，随着热度渐退、用户日常使用时间逐渐拉长，一部手机的“隐形使用成本”也逐渐浮出水面。一台售价动辄上万元的设备，若未来转售时价格跳水，其实意味着更高的真实支出。

本期天极网将从更理性的角度出发，聚焦“保值率”等多项关键指标，统计了当前 iPhone 16 系列在第三方电商平台与主流二手交易平台的实际成交价，并据此分析各机型的保值能力与使用成本――为消费者提供一个更加清晰的购机参考。

一览对比：Max 保值力击败全系

(统计为国行 基础配置版本 闲鱼参考基本全新成色)

首先，在只统计去年 9 月同期发布的 iPhone 16 系列机型中，从第三方平台售价来看，折损率最低的是 iPhone 16 Pro Max，最高则为 iPhone 16 Pro。全新机型的折损率排行依次为：16 Pro > 16 > 16 Plus > 16 Pro Max。

而在二手交易市场，情况略有不同：保值率最高的依旧是 Max 机型，而折损率最高的则变成了 iPhone 16 Plus。其二手平台的折损率排名为：16 Plus > 16 Pro > 16 > 16 Pro Max。

不难看出，无论是在全新市场还是二手市场，iPhone 16 Pro Max 都展现出极强的保值能力，稳居全系之首。作为 iPhone 16 系列的“顶配代表”，该机在屏幕尺寸、影像系统、电池续航等方面全面领先于其他型号，具备更强的综合产品力。

这也反映出，消费者对 Max 机型的认可度明显高于其他版本。即便是在舆论场中更受“普通用户”关注的小屏 Pro 机型――iPhone 16 Pro，在保值方面依旧表现平平。从实际折损数据来看，iPhone 16 Pro 的贬值幅度反而更为明显，市场反响并不理想。

天极网进一步分析认为，这一现象背后或与 iPhone 16 Pro 128GB 版本在电商平台参与国家补贴活动有关。在 iPhone 16 系列中，只有 Pro Max 因起售价较高，至今未参与 2025 年的新一轮国家补贴促销政策，从而保持了更为稳定的价格体系，也在一定程度上保护了其二手市场的价值。

根据微博博主“数码闲聊站”透露的截至 6 月 15 日的国内激活数据，iPhone 16 Pro Max 与 iPhone 16 Pro 分别以 1124.5 万台和 1006 万台的激活量，远超系列其他机型，进一步印证了高价位段市场依旧由苹果主导的趋势。可以看出，即便在换机周期延长与消费趋理性的背景下，国内高端用户依旧愿意为苹果高端型号买单，而 Max 机型凭借高溢价能力和强需求，成为这一趋势下的最大受益者。与此同时，从 iPhone 16 Pro 与 iPhone 16 在整体销量中的占比也可以看出，小屏用户依旧构成了苹果用户群体中的重要一环。虽然保值率方面略显逊色，但这类机型的市场基础依然稳固，说明“轻巧易用”的中小尺寸设备在当前市场仍具备不可忽视的消费刚需。

当然，除了保值率外，同时也需要综合考虑用机成本的因素，尽管在高端市场iPhone 16 Pro机型已经超过销量的一半，但在消费日趋理性的今天，天极网再进一步分析不同机型的隐形用机成本。

从上述数据来看，各机型的日均使用成本与其售价呈一定正相关关系。其中，iPhone 16 Pro Max 的日均成本最高，约为 9 元/天，而 日均成本最低的则是标准版 iPhone 16，仅为约 5.9 元/天，成为全系中使用成本最低的主力机型。

值得注意的是，售价最低的 iPhone 16e 并未因价格优势带来更低的使用成本。从保值数据来看，iPhone 16e 的日均贬值率反而在全系列中排名靠前，其每日跌价占比为 0.1687%，远高于其他型号。这意味着，对于追求长线持有与转售价值的用户而言，低价不一定等于高性价比，反而可能因跌价过快，拉高了实际的日常使用成本。

近日，华为 Pura 80 在上市不到一个月内便启动了大幅官方降价，引发了不少消费者对“高端旗舰快速跳水”的担忧。然而从实际数据来看，iPhone 16 系列中，iPhone 16 Pro Max 的抗跌能力表现尤为出色，几乎可称为整条产品线中最稳的一款。

对于那些注重品质体验、同时在意设备二手残值的用户来说，Max 不仅代表着最强性能配置，更是当前苹果生态中保值性最突出的投资型选择。如果你是换机周期较短、计划一年后转手升级的用户，iPhone 16 Pro Max 无疑是今年最值得首发购入的苹果机型，兼顾性能与回收价值，真正做到“用得爽、卖得值”。