HarmonyOS 4官宣定档，将注入全新AI大模型？

【天极网手机频道】7月26日，华为官方发布微博表示：“有个性，超好玩，新体验。8月4日14:30，HarmonyOS4全面升级，我们HDC.Together2023见”。作为鸿蒙系统的又一次迭代升级，HarmonyOS 4终于要和大家见面了，它将带来哪些应用及功能体验呢？目前，华为官方并未公开太多消息，但从外围爆料能看出HarmonyOS 4将不负众望，值得期待。

自鸿蒙系统发布以来，每一代升级都会带来全新功能和用户体验优化。2019年华为开发者大会，HarmonyOS问世并率先落地智慧屏，验证了分布式技术的可行性;2020年，华为面向开发者发布HarmonyOS 2，带来分布式软总线、分布式数据管理、分布式安全等分布式能力的全面升级，此时的鸿蒙，从最早的智慧屏延伸至更多终端设备。

2021年，华为发布HarmonyOS 2，带来统一控制中心、超级终端一拉即合、万能卡片等全新特性，正式支持手机、平板、手表等多种终端设备，实现同一套系统能力适配多种终端;2022年，HarmonyOS 3开启升级，超级终端、万能卡片、流畅性能、隐私安全、鸿蒙智联、信息无障碍等功能再次进阶，为消费者实现常用常新的智能体验。截至目前，HarmonyOS已成为最具生命力的生态平台，搭载HarmonyOS的华为设备达到3.3亿。

从最开始的鸿蒙系统，到鸿蒙生态，再到如今的鸿蒙世界，“出道”四年，鸿蒙完成了华丽蜕变。根据调研机构Counterpoint发布的最新报告显示，2023年Q1鸿蒙已成为全球市场除安卓、iOS之外的第三大手机操作系统。

今年6月，HarmonyOS 4开发者Beta版正式进行首批机型测试，从内测版本流出的截图看，鸿蒙4的交互设计有较大改动，例如解锁、通知栏弹出/样式、状态栏、后台多任务、音量调节等动画都明显升级，一些界面 UI，息屏显示天气信息，通知中心消息分类也同步优化。

有体验者表示，升级HarmonyOS 4后反应速度显著提升，打开各应用程序变得更丝滑。并且，HarmonyOS 4或将新增LTPO无极刷新率，1-120Hz自如调节，多场景下使用更流畅省电。

此外，还有消息称鸿蒙4将结合最新的大模型技术，设备协同、AI场景等生态能力再度增强，将带来集成智能 AI 图像处理、智能座舱等新技术。以智能座舱功能为例，让华为手机与车机间的联动体验更加顺滑，实现多人多设备、多屏多音区无缝体验，并带来舱内眼球位置追踪及眼部状态识别、多屏多通道双向流转、多屏跨设备投屏等亮点。

能够预见，HarmonyOS 4的升级核心依然是围绕全场景的智慧体验，而相比以往版本，鸿蒙4的应用范围和功能也将更加广阔，势必会带来更加便捷、高效、智能的体验。

鸿蒙4的推出意义重大，意味着鸿蒙系统在全球手机操作系统市场上取得了更大的突破和进展。同时，鸿蒙4也将进一步推动手机操作系统的发展，除了技术上的突破，在使用体验方面也会给用户带来全新感受!