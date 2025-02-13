OPPO引领折叠旗舰进入8毫米时代，Find N5薄至8.93mm

【天极网手机频道】2 月 13 日，OPPO 在滨海湾园区举办的天穹架构技术发布会，成为了科技界瞩目的焦点。在这场发布会上，OPPO Find N5 震撼登场，以 8.93mm 的机身厚度打破行业纪录，成功引领折叠旗舰迈入 8 毫米时代。

天极网了解到，OPPO Find N5 的卓越表现，离不开全新一代天穹架构与钛合金天穹铰链的助力。钛合金天穹铰链首次在核心组件应用 3D 打印钛合金，这一创新之举意义非凡。OPPO 与铂力特携手，历经一年的努力，突破传统制造极限，成功量产薄至 0.15mm 的全球最薄钛合金结构件，将行业商业化量产产品的尺度纪录提升一倍。这使得铰链翼板强度提升 120%，外转轴中框抗冲击与跌落性能提升 100%，铰链整体刚度提升 36% ，为用户带来了更可靠、更耐用的体验。

新一代天穹架构让 OPPO Find N5 实现全方位防护升级。它集成航空合金铝机身中框、晶盾超瓷晶玻璃外屏、超薄天穹纤维后盖等特性，解决了轻薄与强度之间的矛盾。而且，OPPO Find N5 通过 IPX6、IPX8 和 IPX9 三重防水认证，成为行业首款实现满级防水的折叠屏旗舰。在折痕控制方面，OPPO 引入 “理想圆” 理念，优化屏轴闭合过渡曲率，使折痕宽度缩窄 10%，深度减少 30% ，并率先通过 TÜV 德国莱茵无感折痕认证，折痕深度控制在 0.15mm 以下，宽度控制在 20mm 以内，折痕角度小于 2.5° ，为用户带来更平滑的显示和触感。

在开合手感上，OPPO Find N5 全新铰链扭力系统采用五簧四驱设计，重新定义了黄金开合手感。通过全新的 3 + 2 弹簧布局和引入第二组凸轮，确保开合顺畅稳定，避免卡顿。同时，高频磨损组件采用自研超耐磨钢材 WR - 1，保证长时间使用手感如新。

在天极网看来，OPPO Find N5刷新折叠屏旗舰新记录，离不开其背后强劲的研发力量支持。OPPO 滨海湾园区汇聚了全球顶尖研发资源，为工程师提供了理想的创新环境。OPPO 研发队伍硕博比例过半，与全球 100 多所高校及研究院所深度合作，拥有超过 2600 项新结构形态与 1500 多项新材料应用专利，这些都为产品的创新提供了坚实支撑。

OPPO Find N5 在折叠屏领域的诸多突破，不仅为用户带来了更优质的使用体验，也推动了整个折叠屏行业的发展。它让人们看到了折叠屏手机在轻薄化、可靠性、折痕控制等方面的无限可能，有望引领行业走向新的高度。2月20日，OPPO Find N5新品发布会，我们期待新机带来更多惊喜亮点。