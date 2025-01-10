全渠道开售赠真无线耳机，OPPO Reno13 系列新配色「心动白」上新

【天极网手机频道】1月10日，OPPO Reno13系列全新配色「心动白」正式开售，@OPPO官方微博还确认，1月16日前购机赠真无线耳机。这款心动白配色，将纯正的白色与光影流动的蝶翼完美结合，仿佛冬日里的一场纯白梦境，为您带来新年的第一份惊喜。

天极网了解到，Reno13系列「心动白」不仅延续了Reno系列备受好评的潮流美学设计，更采用蝶影光刻工艺，将蝴蝶羽翼般的光影流动融入纯白机身，为这份纯净的白色注入了蝶舞翩跹的灵动与活力。正如新年清晨的第一缕阳光，温暖而明媚，Reno13心动白以飞舞的蝶翼描绘出新年的心动印记，为您送上新年的第一份祝福。

在新春佳节之际，Reno13心动白不仅拥有梦幻美感，更不失旗舰级质感。质感金属中框搭配轻薄机身，每一处都精致有型;一体成型冷雕玻璃，让整机美得天衣无缝;极窄黑边设计，每一次点亮都惊艳全场。此外，Reno13系列还支持「手套模式」，让您在寒冷的户外也能带着手套便捷操作手机，享受新年的暖心呵护。

除了外观上的出色表现，Reno13系列在性能与拍照方面也同样不俗。凭借全新潮流美学设计、AI高清实况、双芯抢网技术，以及IP69满级防水等出色体验，Reno13系列自发布以来便赢得了媒体及广大用户的高度好评。特别是其AI高清实况功能，作为安卓首个2K高清实况，每一帧都是封面帧，让您轻松拍出氛围感十足的实况照片，并可与iOS LivePhoto跨生态互传，支持多平台分享与编辑。

为了庆祝新年的到来，OPPO还为您准备了丰富的购机优惠活动。即日起至2025年2月16日，前往OPPO官方授权体验店及线上官方旗舰店购机，即可享受新春福袋、官方配件等多重好礼。同时，学生群体还能享受专属福利，完成学生身份认证后，可领取专属以旧换新加价券，至高享受以旧换新补贴100元!此外，OPPO Reno13系列还将参加全国数码产品购新补贴活动，最高可享受500元优惠。具体优惠政策以各地实际公布政策为准，感兴趣的朋友不妨多多关注。