手机影像方向改变，暗光长焦或成新赛道？

【天极网手机频道】国产手机影像内卷好几年，受益者当然就是广大用户群体。根据知名数码博主的最新爆料，国内手机厂商将会在长焦影像上带来全新方向，有了暗光长焦的加入，未来大家即便是在暗光环境下也可以使用长焦镜头拍摄内容。



截图来源于@数码闲聊站

同时，爆料还指出OPPO Find X6 Pro新机广角镜头将采用目前最大的1英寸IMX989传感器，而超广角与潜望长焦则都是1/1.56英寸的IMX890传感器。IMX890这枚传感器被不少旗舰用作主摄，其在暗光、夜景等场景的表现也尤为出色，超高的像素量也能保证细腻的画面观感。这次OPPO Find X6 Pro选择将两枚高规格的IMX890给到副摄，也表明新机无论长焦亦或是超广角，都能同样应付夜景等更多复杂的场景，带来高质量的成像。而且IMX890传感器最高支持30帧全分辨率视频输出，视频画质应该更清晰细腻，这还是非常贴近当下用户喜欢用手机拍摄短视频的偏好。如果爆料属实的话，那么OPPO Find X6 Pro便是妥妥的全主摄影像配置。当然，作为旗舰机，OPPO Find X6 Pro内置的自研影像芯片马里亚纳X以及哈苏影像使其从画面色彩到成像的能力都能获得很大的加成。



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2019年华为和OPPO引领了潜望式长焦设计方向，而后更是成为了旗舰级手机的标配。潜望式长焦镜头的原理是光线被一个倾斜的镜子反射到相机图像传感器上，长焦模组可将光线的方向行进改变，使得光线在手机内可以“折叠”得更长，从而完成变焦并且所呈现的图像不会模糊，能够给我们带来眼所不能及的取景范围，多数情况下可以有效精简画面中的元素，或者压缩画面景深形成特殊的成像效果。



OPPO潜望式长焦镜头



但是回首这两年国内手机厂商似乎都没怎么提到潜望式长焦镜头，除了部分顶级的影像旗舰机在变焦倍数有提升之外，拍摄画面的清晰度和质量并没有太明显提升，而且因为支持多倍光学变焦，平时有一些看起来并不明显的抖动在长焦镜头上也会被放大，这对手机厂商的防抖调教提出了更高的要求。更明显的缺点就是长焦镜头在夜景拍摄的时候画质下降，整张效果图都可以用“渣”来形容。除了效果的缺陷，潜望式长焦镜头因为结构复杂会使手机机身更厚重，在散热、电池容量等方面也需要作出妥协，是手机厂商在这个轻薄机身和影像能力二选一的时代下“被迫”舍弃潜望式长焦镜头的原因之一。



网传OPPO Find X6 Pro渲染图

手机摄影成为当前手机厂商科技力竞逐的焦点领域，在逐步实现像素、画质、弱光拍摄乃至广角等一系列基础能力的全面晋级后，暗光长焦拍摄能力的提高将是今年旗舰影像的发力点，未来随着暗光长焦的突破将很大程度解决目前长焦在很多场景下使用效果不佳的局限性。如今手机厂商在暗光长焦方向发力，再对自研影像芯片与操作系统的融合适配和全链路AI算法能力升级，改变常见场景的多倍数暗光拍摄问题，这很可能会再次引领手机影像行业发展。