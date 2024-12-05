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OPPO Find X8 Ultra最新爆料：骁龙8 Elite+双潜望长焦

2024-12-05 17:08:34 作者：

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  【天极网手机频道】近日，微博博主“数码闲聊站”透露，OPPO Find X8 Ultra工程机是单点超声波指纹方案，超过6000硅电池，快充方案为80W有限充电+满血版本50W无线充电。

OPPO Find X8 Ultra最新爆料：骁龙8 Elite+双潜望

  除了以上内容，在早些时候的爆料中，该数码博主还爆料Find X8 Ultra将是首个通过核准认证的骁龙8 Elite超大杯，支持天通卫星通讯技术。在影像方面，OPPO Find X8 Pro将可能搭载一英寸双焦段双中大底潜望镜+哈苏多光谱传感器。在机身后盖材质方面，在OPPO Find X8 Ultra将主推玻璃机身材质，并且同样支持IP68/69级别防水。关于该超大杯的发布时间方面，OPPO的超大杯预计将在春节节后发布，大家敬请期待!

OPPO Find X8 Ultra最新爆料：骁龙8 Elite+双潜望

  相较于上一代的OPPO Find X7 Ultra，可以预见的升级将体现在处理器性能方面，Find X8 Ultra将搭载骁龙 8 Elite处理器，相较于第三代骁龙8处理器，在制成工艺和能耗方面都有着巨大的提升，骁龙8E采用了更先进的台积电3nm(N3E)工艺，相较于骁龙8 Gen 3的4nm工艺，性能与能效均有所提升，骁龙8 E引入了第二代Oryon核心，采用2+6的架构，两个大核的主频高达4.32GHz，其余六个核心的频率为3.53GHz，而骁龙8 Gen 3的单个Cortex-X4核心最高频率仅为3.3GHz ，在CPU方面，骁龙8 E搭载Adreno 830 GPU，运行频率达1150MHz，比骁龙8 Gen 3的Adreno 750提升了43%-56%，显著增强了游戏体验及硬件级光线追踪能力，在NPU方面，骁龙8E的Hexagon NPU速度提升了45%，尤其是生成式AI的响应速度翻倍，显著优化了AI助手的交互体验 。

OPPO Find X8 Ultra最新爆料：骁龙8 Elite+双潜望

  在后盖的材质方面，如果该博主爆料Find X8 Ultra将主推玻璃后盖属实，那也就意味着，不同上一代X7 Ultra为了控制机身重量在后盖材质上做的妥协(Find X7 Ultra上主推了三种不同配色的素皮材质)，在Find X8 Ultra中重新使用玻璃作为后盖的材质。

OPPO Find X8 Ultra最新爆料：骁龙8 Elite+双潜望

  在影像方面，在上一代Find X7 Ultra上主摄已经采用过索尼的LYT-900一英寸大底传感器，如果说新一代的OPPO Find X8 Ultra在相机方面只是采取与上一代类似的相机规格，那么肯定肯定难以得到消费者的认可，所以如何从原本一英寸传感器的基础上再次突破，这将是摆在OPPO Find X8 Ultra上最大的难题，相信OPPO会将新一代超大杯打磨足够耀眼后为大家带来，一起期待吧!

  在电池方面，从今年已经发布的手机不难分析出，在OPPO Find X8 Ultra中的电池容量将得到显著的提升，相较于OPPO Find X7 Ultra中的5000mAh的双电芯电池，结合博主的爆料，在Find X8 Ultra中至少获得1000mAh的电池容量的提升，从而解决出门用机过程给用户带来的电池焦虑问题。

  以上是关于OPPO超大杯OPPO Find X8 Ultra爆料，关于OPPO 超大杯的爆料天极网还会持续跟进，并在超大杯发布的第一时间为大家带来关于OPPO Find X8 Ultra的评测。

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