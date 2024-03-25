OPPO与京东签署战略合作协议：未来3年全渠道同比增长100%

【天极网手机频道】3月22日，OPPO与京东举行战略合作协议签约仪式，双方确立未来三年OPPO在京东全渠道实现销售额同比增长100%的目标。此次签约双方将基于多年良好的合作基础，聚焦产品、营销、服务、渠道四大维度深化战略合作，通过发挥各自优势共建共融，开拓市场增长新空间。OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎，OPPO副总裁、中国区总裁刘波，一加中国区总裁李杰，京东集团副总裁、京东零售3C数码事业部总裁吴双喜，京东集团副总裁、京东零售3C数码事业部安卓业务部总经理潘海帆等参加签约仪式。

OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎表示，京东作为OPPO核心战略合作伙伴，多年来凭借优异的供应链能力和服务体验，将OPPO终端产品带给亿万用户，赢得消费者认可。2024年线上突破是OPPO中国区的重要战略，而京东正是我们实现这一战略目标的最大底气。在双方的共同努力下，我们有信心3年销售额同比增长100%的目标必将达成。

根据协议，双方将在产品方面根据不同消费者需求进一步加快产品推陈出新，优化OPPO手机、一加手机、OPPO平板等3C数码产品的结构布局，推出更多定制化产品与权益。借助京东“先人一步”计划，让消费者享受到新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验;在营销方面，双方将加码资源投放与线上线下联动，整合OPPO明星、赛事、综艺IP等资源合作，实现品牌形象与销售业绩的双增长。在服务方面，双方不仅将持续提升全流程购物体验，还将加大“以旧换新”补贴资源投入力度，助力新品增长。在渠道方面，双方也将依托OPPO强大的线下门店体系与京东3C数码全渠道能力持续深化融合共建，为消费者带来更便捷的购物体验。

面对人工智能、云计算的趋势与机遇，OPPO与京东也将共同探索在AI、云产品和服务体验方面的合作。2024年初OPPO提出1+N智能体生态战略，旨在通过全新AI战略让 AI 从尝鲜到常用，为用户带来更高效、自在的下一代AI体验。基于京东的“AI换新加速计划”，双方将推动AI大模型在手机、智能手表等更多终端设备上广泛应用，加速AI硬件进一步普及。同时，双方还将以数字人直播、智能客服等新技术方面合作，进一步优化OPPO产品消费体验，并在零售、物流、工业、健康等领域深化技术合作，共同打造更全面的AI使用场景。

基于双方的战略合作，OPPO将与京东在智能供应链、物资集采降本等领域深化合作，提升运营效率。此外，双方还将在员工福利、医疗健康、保险和金融科技等领域展开合作。

自2011年开始合作以来，OPPO与京东就始终保持着紧密的合作关系。在过去的十多年中，双方不断布局新品类、新渠道、新模式。其中，2023年OPPO折叠屏手机京东上销量同比增长100%。同时，一加与京东深度合作打造爆品策略，2023年一加手机京东上销量同比增长近200%，众多产品获得消费者广泛好评。目前，OPPO的产品已覆盖了超500家京东3C数码线下门店，并与京东到家实现小时达服务，2023年销售额同比增长200%。

未来，双方将基于3年销售额同比增长100%的目标，持续创造新的业务增长，将更多好产品、好服务带给消费者。