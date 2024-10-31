对话荣耀CEO赵明：在规划Magic7时，已充分考虑到成本上涨等因素

【天极网手机频道】荣耀于10月30日在深圳正式发布了年度AI旗舰手机――荣耀Magic7系列，这不仅标志着智能手机行业正式迈入AI智能体时代，更是一次对智能手机未来发展方向的深刻探索与重塑。发布会后，荣耀终端有限公司CEO 赵明接受了媒体的群访，就市场热点、产品特色及未来规划等话题进行了深入交流。

荣耀终端有限公司CEO 赵明



面对媒体首先提出近期主流旗舰机市场出现的降配涨价现象，赵明表示，荣耀在规划和构思Magic7时，就充分考虑了元器件成本上涨等因素，但依旧坚持最初的设计，以确保产品能够在核心价位段上脱颖而出。

赵明强调，荣耀始终坚持在合适的价位段为消费者打造惊艳的产品。上一代荣耀Magic6标准版16+512G定价为4999元，而荣耀Magic7在配置升级的情况下，价格却并未大幅上涨。配置升级价格未大涨，这体现了荣耀对消费者心理的深刻理解和精准把握。

发布会上荣耀还宣布荣耀GT将成为独立产品线，定位“更懂年轻人的全新性能科技系列”，并确认首款产品将于年底震撼来袭。荣耀GT系列具备“先锋设计”与“强悍性能”二者结合的产品特性，旨在打造“快科技”潮流性能产品，更快速普及荣耀旗舰级技术。对于荣耀全新推出的GT系列，赵明表示，这是荣耀在互联网手机领域核心基因的强化。

他提到，荣耀在过去几年中一直在构建核心技术体系化能力，包括通讯、电池技术、屏幕、拍照和操作系统等。GT系列的推出，正是荣耀将这些核心技术储备转化为实际产品的重要一步。赵明表示，荣耀有足够的自信和实力，在GT系列上打造出让消费者满意的产品，并期待GT系列能够在未来成为荣耀新的增长点。

在AI技术方面，赵明透露，荣耀在多年前就坚定了AI战略，用AI来重构操作系统。他认为，未来操作系统将是AI使能的个人化全场景操作系统，而荣耀在这方面已经走在了行业前列。荣耀Magic OS 9.0作为AI OS，已经给出了AI时代操作系统框架的定义，并领先了一段时间。赵明还表示，荣耀在AI技术上的投入已经取得了显著的成果，无论是硬件体验、操作系统软件功能还是AI升级，荣耀Magic7系列都诚意满满。

问及影像技术，赵明表示，荣耀Magic7在拍照上实现了质的变化。他提到，荣耀在梳理拍照核心价值主张时，决定学习单反相机对于光影的驾驭理解，并结合计算摄影和AI大模型等技术手段，提升拍照效果。这种思路的打开，使得荣耀Magic7在影像方面取得了显著的提升，尤其是在光影引擎和人像摄影方面，更是达到了行业领先水平。

在消费者关心的安全与隐私保护问题，赵明表示，荣耀在自动驾驶等功能的研发过程中，始终将安全与隐私放在首位。荣耀在自动驾驶功能中加入了多种防护措施，以确保用户信息的安全。同时，荣耀也在不断优化和完善产品，以更好地满足消费者的需求。

在谈到未来规划时，赵明表示，荣耀将继续坚持创新驱动发展，不断提升核心技术能力。他提到，荣耀已经在AI技术、影像技术等方面取得了显著的成果，并将继续加大投入，推动这些技术的进一步发展。同时，荣耀也将积极探索新的领域和机会，为消费者带来更多优质的产品和服务。

在天极网看来，荣耀Magic7系列的发布不仅展示了荣耀在技术创新方面的实力，也体现了荣耀对消费者需求的深刻理解和精准把握。在未来的发展中，相信荣耀会将继续坚持用户至上、创新驱动的理念传递更多用户，为消费者带来更多优质的产品和服务。