iOS 17或支持第三方应用商店，苹果引以为傲的安全性能否保障？

【天极网手机频道】苹果此前官宣将于6月6日召开WWDC2023大会，按照往年的惯例，在这次大会上将会推出下一代iOS系统，也就是iOS 17。最近国外有关iOS 17的爆料中提到，迫于欧盟法案压力，iOS 17或将支持第三方应用商店。

2022年3月份，欧盟制定一份旨在规范大型互联公司运营的《数字市场法》，并且已经在11月1日正式生效。这一法案的实施有可能迫使苹果彻底开放App的侧载，从而让用户能够选择选择更多的应用商店。

该法案规定，大型科技公司企业只有在获得用户明确同意的情况下，才可将个人数据用于有针对性的广告。要能允许用户自由选择浏览器、虚拟助手或搜索引擎等。而违反规定的公司将面临全球年营业额10%的罚款，多次违规的累计罚款上限可达20%，并可能面临收购禁令。

该法生效后进入为期6个月的关键执行期，到今年5月2日，所有自认为应被归为“看门人”公司的大型互联网企业要主动向欧盟委员会申报。欧盟委员会在45个工作日内会确认这些公司是否符合“看门人”公司的标准。一经确认，这些公司有6个月的过渡期，在此期间，公司须确保其遵守《数字市场法》的各项规定。

此前，苹果就曾针对这一问题公开反对过，同时提到安卓现状。安卓的开源性确实给安卓生态带来了许多便利，我们可以在任何智能设备上运行安卓系统，同时可以基于安卓开发第三方的自有OS，这都给开发者以及用户带来了最高的自由度。可是高度自由同样带来了无序，无序也就意味着混乱，尤其是在国内异常严重。

其实国内的安卓手机不仅仅存在着侧载的问题，还有预装App的问题，甚至有些手机本身预装的就是恶意软件。但是随着国内软件生态的越来越规范，山寨机早已不如当年，如今只要是正规渠道购买的品牌手机基本上都不存在预装恶意软件。

关于侧载，说白了就是允许用户绕过应用商店，从第三方应用市场或者是直接下载安装包进行安装，这样做的好处是什么呢？那就是用户可以随意下载一些破解软件，甚至是应用商店没有上架的个人开发者开发的应用。但是也存在着极大的风险，智能手机早已经不是当初的手机，只需要承担通讯的功能，如今的智能手机更像是用户的信息处理中心，里面通常存有大量个人信息。用户使用侧载就无法保证安装的应用是否遵循开发规范，是否藏有恶意代码来获取个人隐私，可问题就在于很多恶意软件往往在安装完成之前都无法判断其是否存在恶意行为，一旦安装完成授予权限后却已经来不及了，个人隐私极大概率会被泄露。

如果只是下载了流氓软件倒还好办，只会造成频繁的广告弹窗以及手机卡顿的后果;可是一旦安装了木马软件，那个人信息的泄露、密码的泄露基本上是不可避免了，甚至有些还能控制硬件完成隐秘的拍摄和录音。随着安卓手机的不断发展，如今的安卓手机都会对安装的应用进行检测并提示用户在应用商店进行下载安装，这从一定程度上可以减少侧载带来的安全风险，但却并不一定有效。举个例子，如果一款木马软件打包成一个正常软件，并且使用一个极具诱惑力的名字来诱导用户下载，即使系统提示这款软件存在风险，但系统只是把这种风险转嫁到了用户身上，将判断权交由用户，只要用户觉得没问题，还是可以轻松安装应用。

有相当一部分的安卓用户反馈，在使用手机的过程中不小心点击了下载链接，系统就会自行下载App并进行安装，尤其对于不少使用安卓机型的老年人来说是极为糟糕的体验。侧载对于部分用户来说确实享受到了便利，可以安装一些自己需要却无法通过应用商店审查的App;对于不少开发者来说也可以无需遵照官方的开发规范，轻松获得用户的个人数据，有利于大数据分析等。所以可以看出，一旦允许侧载，最大的受益者一定是一些大型的互联网公司以及不怀好意的开发者，它们可以肆无忌惮地获取用户信息并加以利用提供更加“便利”的服务。

相比安全性之外，苹果应用商店的唯一性也为苹果带来了极高的营收。2021年，苹果在其App Store中的利润超过680亿美元，也难怪苹果会反对开放侧载。苹果App Store的高抽成一直被人诟病，高达30%的抽成也让不少服务在苹果设备上比其他设备上要更贵，比如在iPhone上开通一年的爱奇艺黄金会员价格高达248元，而在PC端仅需148元，其中竟然有着100元的差价，这就是拜苹果App Store的高抽成所赐。

2020年8月份，知名游戏《堡垒之夜》的开发商Epic出于对苹果App Store高抽成的不满，私自开通了另外的付费渠道，这一举措直接规避了Apple store 的平台费用，被苹果公司发现后，导致了游戏《堡垒之夜》从商店中下架，并且停止了Epic的开发者账户。如此“独断”的做法引来不少用户的不满，从中也能看出App Store对于苹果营收的重要性。

不过利益确实算苹果不愿开放侧载功能的原因之一，但并非主要原因，最主要的还是安全问题，安卓的侧载已经让我们可以预见iPhone上一旦出现侧载功能会是怎样的场面，就连库克也表示，让苹果设备开放侧载就相当于一家汽车厂商造了一辆没有安全气囊和安全带的汽车，实在是过于冒险。

因此，iOS 17上将支持第三方应用商店同样引起了不少用户的恐慌，网友普遍认为此举将会极大降低iOS系统的安全性，尤其是对于不少冲着iOS系统封闭性和安全性而来的用户，更是对此感到担忧。不过对于苹果而言，系统安全性一定是重中之重，但具体会采取何种措施目前还不得而知。参考苹果在Mac上的做法，或许在iOS 17中苹果也会设置验证系统，来让用户安全访问第三方应用商店中的App。

在iOS 17正式发布之前，这一消息的真实性还有待论证，因此苹果具体是否会让iOS 17支持侧载也尚无定论，所以一切都还要等到6月6日的WWDC2023大会上才能揭晓。