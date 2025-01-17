iPhone SE 4样机泄露 类iPhone 14设计 没有操作按钮？

【天极网手机频道】苹果上次更新iPhone SE系列还是2022年3月，按照苹果这条产品线的更新频率，2025年我们将有望见到全新一代的iPhone SE机型。而最近，下一代iPhone SE(后续将以“iPhone SE 4来指代”)的泄露图片让我们能提前一睹其更新后的设计，同时一些消息也呈现了有关这款性价比机型的细节。

苹果iPhone SE系列定位入门级，保持一个较低的起售价格，是想要进入苹果生态的一个性价比之选。并且从以往的设计来看，iPhone SE机型将保持小屏设计，这也让一部分“小屏党”十分喜爱。此外，由于iPhone SE系列往往会搭载前代苹果主力旗舰芯片――即便是阉割版，但是在性能方面也相当给力。这种种特性为注重性价比的用户提供了不错选择。

目前，有传言称iPhone SE 4将包含更多高级功能，以下是我们目前已知的有关iPhone SE 4 的所有消息。首先是更加符合苹果当前主流的设计语言。焕然一新iPhone SE 4预计将进行重大改造，使其外观更加类似于iPhone 14。在此之前，iPhone SE系列均延续Home键设计，也就是非全面屏，而如果采用全面屏，Home键势必要被砍掉――而这个全面屏大概率会采用刘海设计。

根据科技博主Sonny Dickson发布的图片我们可以看到，iPhone SE 4将拥有黑色和白色颜色选项。有消息称这款手机将配备更大的6.1英寸OLED屏幕，比目前的4.7英寸LCD屏幕有了显著提升――而在2025年，6.1英寸的屏幕甚至也只能算小屏了。更大的屏幕将带来更多操作空间，非常适合流媒体和游戏。此外，机身左侧并没有出现已经在iPhone上普及的操作按钮，而是保持老款静音拨杆的设计，目前尚不能确认这一设计会真正出现在新机上。

性能方面，苹果可能将为iPhone SE 4配备A18芯片，这也与旗舰产品iPhone 16使用的处理器相同。不过正如我们前面提到的，这枚A18芯片大概率也是经过阉割的，通常会被砍掉一个GPU核心。不过A18将为游戏、AR等所有应用带来不错的性能。值得一提的是，新款iPhone SE可能会首次搭载苹果自研的5G调制解调器。如果属实，这将提高电池效率并改善网络与通信连接。在iPhone SE上试水自研基带也算合理。

iPhone SE 4可能会搭载48MP后置单摄，如果是苹果来宣传的话，大概率会是“史上最强单摄再度刷新”。48MP将极大提升iPhone SE 4的成像效果，或许还能通过调用中间像素实现一个原生的2倍变焦效果。虽然iPhone SE系列无法与iPhone 16的相机配置相提并论，但在这个价位上的最强单摄还是能很大程度提升拍摄体验。

苹果已经将Lightning接口切换为USB-C端口，而新款iPhone SE势必要延续这一设计。此前的两代iPhone SE机型均为64GB存储规格起售，在2025年，苹果会有在不提高起售价格的前提下将起售存储规格提升至128GB的魄力吗？我觉得还是有可能的。

有传言称，iPhone SE 4还可能增加对MagSafe的支持，让用户可以使用无线充电等配件。但是我个人对这一传闻持保守态度。价格方面，苹果如果想要“重振iPhone SE荣光”，那就必须为它定一个合理合适的价格――保持3499元起售应该是比较香的，如果3799就说明苹果还是放不下。

据报道，iPhone SE 4的生产正在进行，预计将于2025 年春季推出。苹果通常会在三月或四月推出这款设备。例如，苹果于2016年3月推出了第一代 iPhone SE，此后于2020年4 月推出了第二代机型。第三代iPhone SE于2022年3月亮相。如果传言属实，iPhone SE 4将成为苹果产品线的一大改变，苹果能否重新将入门iPhone的优势振作起来，也让我们拭目以待。