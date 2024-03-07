Counterpoint：2024开年头6周国内整体智能手机销量同比下降 7%

【天极网手机频道】虽然今年手机市场艰难开局，但是根据早些时候的报告显示，今年1月国内市场手机出货量达到3177.8万部，同比增长68.1%，这一数字相较于去年同期有着显著的提升。作为对比，2023年1月，国内市场手机出货量1890.2万部，同比下降42.8%;其中国内手机上市新机型29款，同比增长123.1%，国产品牌手机出货量2623.6万部，同比增长165.2%，占同期手机出货量的82.6%。



数据来源于中国通信院

根据 Counterpoint Research 最新发布的中国智能手机周度销售追踪报告，2024 年头六周中国整体智能手机销量同比下降 7%，排名前六的厂商分别为vivo(18%)、华为(17%)、荣耀(16%)、苹果(16%)、小米(14%)、OPPO(13%)，从销量看仅有华为与荣耀实现了同比正向增长，其中华为实现了64% 的惊人增长速度，而荣耀则是实现 2% 的增长。



数据来源于Counterpoint Research

在销量中占比最高的是vivo，今年前6周为18%，略低于去年同期的19%;荣耀的份额有增加，由去年的15%增至16%。其中苹果、OPPO(不包括一加)和 vivo 等主要厂商均出现两位数下滑。这期间苹果销量下跌 24%，整体排名第四，丢掉了中国最畅销智能手机厂商的头衔，这一位置现已经由下沉市场布局更广泛的 vivo 取而代之。虽然苹果和vivo销量都出现了下滑，但是报告认为vivo在经济性市场的发挥更加出色。

有分析师表示苹果 iPhone 在今年前几周的销量表现不佳的原因就包括了它在高端市场面临来自强势回归的华为的激烈竞争，同时又受到来自 OPPO、vivo 等厂商激进定价的挤压，加之iPhone 15 相较于前代版本并没有显著的升级，像A17 Pro的性能和功耗表现不及预期，潜望长焦更是安卓旗舰上早已普及的特性。相比安卓阵营的竞争对手们在影像、大功率快充、AI、通信、折叠、系统等领域的技术创新，苹果在手机产品上的升级过于保守，甚至被质疑是挤牙膏，显得创新乏力、诚意不足，因此消费者暂时没有换机的意愿。

不只中国市场，外界同样对苹果今年在全球表现都表现出担忧，基于苹果公司股票近期表现不佳以及市场对其主要产品需求疲软的担忧，苹果被“踢出”最佳买入名单。与苹果在国内市场上的颓势不同，华为凭借Mate60系列等产品上呈现出的技术和特性让人眼前一亮。业内人士预测2024年苹果的出货量将继续出现两位数的下降，而华为的市场份额预计将继续扩大。

虽然苹果表现不佳，但分析师表示苹果在短期内还有更大的回旋余地，通过积极的促销活动或许能够改变出货量衰减的现状。值得一提的是，由于缺少新产品的推出，2024 年第一季度国内智能手机市场仍可能会出现出货量下滑的状态。

另外，人工智能手机将成为手机市场未来的增长点。国内手机厂商都陆续宣布加入人工智能手机这一领域。根据IDC预测，未来几年内人工智能手机和人工智能个人电脑出货量都将大幅增长。