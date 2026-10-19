【天极网手机频道】10月12日和15日，一加16与红魔12 Pro+先后亮相，两款新机均搭载第六代骁龙8超级至尊版移动平台，并分别围绕高帧率游戏、持续性能释放与沉浸式显示持续升级。

基于骁龙平台的CPU、GPU与AI能力，两家厂商结合各自的游戏技术优势和整机设计，为用户带来各具特色的旗舰移动游戏体验。

CPU、GPU与NPU全面升级，拓展游戏与AI体验

第六代骁龙8超级至尊版集成全新定制Qualcomm Oryon CPU、全新架构的Adreno GPU与重新设计的Hexagon NPU，为高负载游戏、图形渲染和端侧AI提供算力支持。

CPU方面，Oryon CPU最高主频达到5GHz，相较前代平台，性能最高提升13%。全新的Oryon FlexCache缓存架构支持各核心访问统一缓存池，减少数据访问与任务切换的开销，为游戏运行、多任务处理和智能体AI带来更加快速、高效的响应。

图形方面，Adreno GPU相较前代平台，性能最高提升44%，为复杂游戏画面的渲染提供更充足的性能空间。新引入的Adreno Matrix Cores将专用AI计算能力融入图形处理管线，配合Adreno Neural Fusion技术，支持AI超分辨率、AI帧生成与神经网络处理，兼顾画面细节、输出帧率和渲染能效。

重新设计的Hexagon NPU进一步强化端侧AI推理能力，通过Hexagon Element Accelerator与扩容的共享内存，为更复杂的智能体任务提供基础。CPU的任务调度、GPU的图形与AI计算，以及NPU的端侧推理能力相互配合，让旗舰平台既能支持更丰富的游戏体验，也能拓展日常智能交互体验。

一加16：芯片与风驰游戏内核协同，打造185FPS竞技体验

一加16搭载第六代骁龙8超级至尊版，从性能、帧率、网络、显示和触控五大维度全面升级，带来全链路的极致游戏体验。结合全新一代风驰游戏内核，一加针对游戏场景构建专属调度策略，在高负载运行中优先保障游戏资源，带来更稳帧率、更好画质与更持久满帧表现。全新「冰河散热系统」的加持，让散热性能大幅提升，可支撑长时间高负载游戏稳定运行。

同时，得益于高通Adreno Neural Fusion技术，一加16可以带来出色的游戏体验。这项由AI驱动的渲染技术将神经网络处理、AI超级分辨率和AI帧生成整合进统一图形管线，打破了传统移动端超分方案中画质与性能难以兼顾的局限。在高帧模式下，Adreno Neural Fusion可大幅减少快速对战场景下的画面伪影与细节抖动，持续呈现清晰锐利的画面效果，帮助玩家精准捕捉战场信息。同时，依托Adreno Matrix Cores专用AI硬件核心，所有AI渲染计算均在图形管线内部完成，有效控制渲染开销与功耗。

围绕185FPS游戏体验，一加16支持《和平精英》、《暗区突围》、《三角洲行动》、《穿越火线》、《无畏契约》等多款头部手游的原生185FPS超高帧模式，并从网络、显示与触控等环节同步优化。一加16已成为《和平精英》职业联赛、《无畏契约》手游全国大赛的官方赛事用机，为职业战队与广大玩家们带来更极致的游戏体验。不仅如此，一加16还首批支持《王者荣耀》原生165FPS满帧运行。

屏幕方面，一加16搭载185Hz第四代东方屏，在适配游戏中支持最高185Hz刷新率;持续性能方面，新一代冰河散热系统通过VC、导热凝胶与石墨等组件协同导热，为长时间游戏提供散热支持。9000mAh冰川电池搭配100W超级闪充、50W无线闪充和全场景旁路供电，进一步满足重度游戏用户的续航与补电需求。

红魔12 Pro+：拓展专业电竞体验

10月15日，红魔12 Pro+搭载第六代骁龙8超级至尊版正式发布。配合LPDDR5T高速内存与UFS 4.1 Pro闪存，为高负载游戏运行提供性能基础。基于骁龙平台的CPU与GPU能力，红魔进一步通过CUBE擎天游戏引擎4.0的AI帧率智能调度，进一步优化游戏资源分配，并兼顾帧率表现、功耗控制与续航需求。

不仅如此，第六代骁龙8超级至尊版支持的Adreno Neural Fusion技术也为红魔12 Pro+的专业电竞图形表现筑牢了核心技术底座。凭借Adreno Matrix Cores GPU专用AI核心与18MB Adreno独立高速显存(HPM)的协同架构，AI渲染工作负载全程留在图形管线内部处理，无需反复跨模块访问系统内存，在大幅降低处理时延的同时提升了能效水平。红魔12 Pro+支持环境光遮蔽、全局光照等光影效果，并提供2K分辨率与185Hz超分超帧能力，在适配游戏中支持超分、超帧、光追三效并发，既保留了精细的画面层次与流畅的动态表现，也摆脱了传统移动渲染中画质、帧率与续航不可兼得的困境。新机还升级全新PC模拟器，不仅支持Steam直连、账号与存档互通，并新增创意工坊、成就展示等功能，进一步拓展移动端游戏场景。

为支持旗舰性能持续释放，红魔12 Pro+升级ICE魔冷散热系统，结合脉动水冷引擎、驭风5.0主动散热风扇、4D冰阶VC与液态金属4.0等组件，优化热量传导与排出，为长时间高负载游戏提供散热支持。RGB水冷设计则将可视化散热结构与动态灯效结合，进一步强化电竞特色。

随着一加16与红魔12 Pro+等新品陆续亮相，第六代骁龙8超级至尊版正支持终端厂商打造差异化游戏体验。CPU、GPU与NPU的能力升级，结合厂商在性能调度、散热、显示和系统体验上的优化，让旗舰算力进一步转化为高帧游戏、持续性能与智能交互，为消费者带来更加丰富的骁龙旗舰选择。