苹果系统大更新？iOS 17或将允许安装第三方APP

【天极网手机频道】按照惯例，在每一年的6月的WWDC开发者大会上，苹果都会提前发布iOS系统。而等到9月份新款iPhone发布后，苹果也会同步推送iOS系统的版本更新。近期，有相关爆料信息显示，iOS 17或将允许安装第三方APP。

据了解，在即将到来的WWDC2023开发者大会上，苹果将会发布新一代的iOS 17操作系统，其中最大一项变化即可能允许用户安装三方应用商店的APP。众所周知，由于苹果系统封闭性的特征，iPhone用户只能通过苹果的官方商店下载安装软件，无法通过其他平台安装。这也就导致了iPhone用户与其他安卓用户在数据、平台、账号等方面无法共通，给用户带来了很多困扰。

其实，早在去年12月份，就有知情人士透露，苹果软件工程和服务部门员工正在大力推动开放苹果平台的关键要素，其中一项就是允许iPhone和iPad用户下载第三方应用。倘若真能实现，那么不同系统的用户数据就可以同步，确实能够带来很多便利性功能。

然而，当iPhone可以安装第三方软件之后，iOS系统势必迎来新的一轮隐私考验。用户可能会不知觉地被迫下载其他软件，或者个人隐私信息被泄露，诸如此类问题完全有可能出现，这就需要iOS 17系统新增全新的保护机制，保证用户隐私数据的安全。

WWDC2023开发者大会即将到来，除了iOS系统之外，还有iPadOS、macOS、watchOS、tvOS系统以及多款新品发布。关于这场科技盛宴的爆料信息，也会与日俱增，如若想了解更多相关信息，可以关注苹果官网的最新动态。