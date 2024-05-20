动态之美「即拍即享」，OPPO Reno12实况照片开启摄影分享新体验

【天极网手机频道】以往，安卓手机的实况照片功能一直存在一个痛点：分享到社交平台后，往往会变成普通的静态照片，失去了原有的动态和声音效果。这不仅限制了用户分享的范围，也大大降低了实况照片的价值。而即将发布的OPPO Reno12系列完美解决了这一问题，成为安卓阵营首个能发布实况照片的手机。

天极网了解到，“首批用户”周也、朱一龙，还有Reno产品经理鳃鳃都纷纷用上了Reno12系列，并将超炫的实况照片直接分享到社交平台。Live图保持原有的动态和声音效果，让更多的人欣赏到的精彩瞬间。这一功能不仅打破了传统摄影的界限，更为用户带来了安卓前所未有的拍摄与分享体验。

传统的照片拍摄方式，往往只能定格一个瞬间的画面，无法完整地记录下快门按下那一刻前后的动态影像。而OPPO Reno12系列的实况照片功能，则巧妙地解决了这一难题。当用户按下快门时，手机会记录下快门前后的一段短暂动态影像，并配以声音，仿佛一个超短视频，让回忆更加生动鲜活。日后回看这些实况照片时，仿佛时光倒流，让人重温那些美好瞬间。

与iPhone的实况照片功能相比，OPPO Reno12系列的实况照片功能更具优势。首先，Reno12系列支持全焦段实况拍摄，无论是超广角、微距还是长焦镜头，都能轻松捕捉实况照片。这为用户提供了更大的创作空间，让每一刻都充满惊喜。值得一提的是，Reno12系列的实况照片还支持美颜功能，让你在记录美好瞬间的同时，也能保持最美的自己。此外，封面编辑和封面帧支持ProXDR显示等功能的加入，更是让实况照片的效果更加出色，让你轻松成为朋友圈的焦点。

当然，OPPO Reno12系列的实况照片功能在应用场景上也表现出了极大的优势。无论是拍摄人像、宠物还是风景，实况照片都能记录下更多的细节和动态信息，让你的作品更具表现力。特别是在拍摄一些转瞬即逝的瞬间时，如日落月升、烟花绽放、萌宠出糗、运动员冲刺等等，实况照片能够捕捉到更多的精彩瞬间，避免抓拍失败的遗憾。

OPPO Reno12系列的实况照片功能以其独特的优势和丰富的应用场景，为用户带来了前所未有的拍摄与分享体验。如果你是一个热爱摄影、喜欢记录生活的人，那么即将发布的OPPO Reno12系列绝对是你不可错过的选择。

更多 Reno12系列新品信息，可关注 OPPO 官方微博。5 月 23 日 16:00 将举办新品发布会，届时可前往 OPPO 官网、天极网等平台观看。