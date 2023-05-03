「不做美丽小废物」 vivo X Flip颜值与实力并存

【天极网手机频道】在折叠屏领域，目前主要有横折与竖折两种形态，分别对应大小两种折叠屏产品。从目前的市场状况来看，基本每家厂商都普及了这两种形态的折叠屏，用户对于产品的口碑也在逐步向好。近日，vivo发布了首款竖折折叠屏――vivo X Flip，其都有哪些亮点，现在我们就来看看。

vivo X Flip的外观设计主打年轻时尚，提供了菱紫、绸金以及钻黑三款配色可选，每一款都极具特色。以官方主推，也是笔者最为喜欢的菱紫配色为例，它给人的第一感觉是淡紫色的素皮，更像是一个精致的小化妆盒。

其实，它是业界首款且唯一的紫色素皮菱格纹小折叠，全面复刻奢牌小包轻盈、蓬松的高级质感，具备很强的时尚属性与经典属性。同时，vivo X Flip菱紫配色的更有耐磨抗脏污纳米涂层加持，耐用性有所保障。

外观设计的另一特色，则是3.0英寸行业最大横向外屏。这块外屏不仅可以自定义百变壁纸，还入驻了6只可爱炸裂的电子萌宠，每一次亮屏都是一次趣味的交互。当然，它内置的丰富功能也打破了外屏软件不适配的行业偏见，提供了微博、抖音、小红书、音乐等多款软件的适配。无论是看剧、刷短视频、刷微博，还是阅读、听音乐、快捷支付、快捷回复消息，它都一一具备。

在笔者看来，vivo X Flip外屏这种丰富的交互方式，对于用户而言确实作用不小。例如：当收到微信消息时，很多情况下并不需要回复很长的文字消息，外屏的作用可以省去用户展开、解锁、进入软件等繁琐的步骤，仅需通过简单的文字完成消息回复，或者通过外屏语音回复。

至于内屏，则是一块6.74英寸的超视网膜护眼屏，具备120Hz的高刷新率、LTPO自适应刷新以及1920Hz 高频PWM调光等高素质特性。其与直板机并无多大差异，显示效果细腻丝滑，配合升级版5.3mm超大直径水滴铰链，护眼更耐用。

核心配置方面，vivo X Flip搭载第一代骁龙8+旗舰芯片、LPDDR5、UFS3.1、4400mAh电池以及44W超快闪充等配置，性能与续航同样是次旗舰水平。从这一点来看，vivo X Flip它并没有因为折叠或价格的限制，缩减了自身的基础配置，反而将各方面体验提升至次旗舰水准，甚至某些方面的体验足以比肩旗舰。

最后，在影像方面，vivo X Flip主要搭载“5000万像素的大底主摄(IMX 866V)+1200万像素的超广角镜头”后置双摄组合，配合3200万像素的超高清前置镜头，拍摄出的画面清晰明亮，色彩准确自然，富有层次感，影像实力同样不可小觑。

更为重要的是，凭借着折叠的优势，vivo X Flip可以进行解锁更多影像玩法。你可以利用它折叠的优势，解放双手进行自拍、合照等，也可以把它当做DV机，进行视频录制，形成自己的旅行vlog大片，这都是非常新奇且实用的体验。

在过去很长一段时间内，受限于各方面技术的不成熟，竖折折叠屏差劲的续航、软件不适配、高昂的定价，劝退了很多人入手竖折折叠屏产品。但是，vivo X Flip打破了笔者的「刻板印象」。

确实，由于如今各方面技术的成熟，竖折折叠屏产品的实用性与耐用性，正在不断地提升与优化，让这类手机逐渐变得更为轻巧、便携、好用，我们再也不用牺牲掉续航、性能等方面的配置。「不做美丽小废物」不仅仅是vivo X Flip的Slogan，更应该是所有竖折折叠屏产品需要坚持的根本理念。