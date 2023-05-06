苹果最新财报公布，iPhone销量强劲，但难掩Mac、iPad表现不佳！

【天极网手机频道】不可否认，当下的智能手机市场仍处于低迷状态。IDC数据显示，2023 年第 1 季度全球智能手机出货量为 2.686 亿部，同比下降14.6%，已经连续 7 个季度下滑。日前，苹果发布了2023财年第二季度(截至2023年4月1日)财报，我们一起来看在市场需求放缓的情况下，苹果交出了怎样一份成绩单。

由苹果财报显示，在2023年一季度(截至4月1日的2023财年第二财季)，苹果营收高于市场预期的926亿美元，达到了948.4亿美元，净利润同样高于市场预期的226.6亿美元，为241.6亿美元。

苹果整体表现之所以能够高于市场预期，iPhone可谓立下了汗马功劳。第二财季，iPhone营收为513.34亿美元，上年同期为505.7亿美元，同比增长2%，而且占到2023年第一季度总营收的54%。也就是说，在全球智能手机市场大局不乐观的环境下，iPhone的销量还实现了逆势增长。但是，Mac、iPad以及可穿戴设备等手机之外其余硬件业务线，均出现了不同程度的营收下滑。

具体来说，当季，苹果Mac业务收入相比较去年同期的104亿美元跌超31%，仅为71.68亿美元;iPad平板电脑销售额66.7亿美元，同比下降12.8%;智能穿戴设备、家居和无线耳机等其他产品的营收相比去年同期也下滑了一个百分点。很显然，苹果一季度的营收虽然实现了上涨，但Mac和iPad等产品线确实拖了后腿。

过去几个季度，苹果Mac电脑业务一度表现强势，但在全球PC需求下滑严重的背景下，苹果最终也没能躲过这一劫，当然，现如今的PC市场各家厂商都不好过。IDC最新报告显示，今年第一季度，全球PC出货量同比下降29%至5690万台，而全球前五大厂商的出货量均出现了下滑，只不过苹果是主要PC厂商中情况最惨的，PC出货量下滑约40%。

而事实上，苹果早就预料到了Mac和iPad业务营收不佳，在上一季度电话会议上，库克就曾表示，预计本财季Mac和iPad的销售额将会下滑。库克认为，Mac出现大幅下滑的原因主要在于总体宏观形势变化，过去三年，线上办公成为大多数人的常态，导致用户对PC的需求出现大增，现在一切回归常态，消费者对于PC的需求也在快速下降。

当然，仍是苹果最大的“现金奶牛”。由数据可知，iPhone的营收占到2023年第一季度总营收的54%，而在出货量方面，市场分析机构Canalys报告显示，2023年第一季度全球智能手机出货量下降13%，跌至2.7亿部，苹果以5800万部出货量位居第二。

那么问题来了，逆势增长的iPhone能挽救Mac、iPad 表现不佳造成的业绩颓势吗？我想未必，眼下消费者更换手机的周期越来越长，iPhone的换代频率在最少也在两三年左右，而当iPhone使用者达到饱和以及安卓手机更强之后，iPhone的销量将陷入瓶颈;要知道Mac、iPad 的换机频率可能更长，五六年前的产品现在拿来依然可以用，所以，iPhone或许现在还能撑起一片天，但未来就不不一定了。

总归一句话，苹果想要彻底摆脱颓势，只有产品端的创新，毕竟消费者要的不是一款稳定的苹果产品，而是一款很“酷”的苹果产品。