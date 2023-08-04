赢！第二季度苹果狂揽全球智能手机利润的85%

【天极网手机频道】市场调研分析公司Counterpoint日前公布的研究报告显示，苹果在二季度再次取得了手机营收和利润上大幅提升。报告表示，苹果公司引领全球智能手机收入和营业利润，6月份季度的市场份额分别达到创纪录的45%和85%。

需要注意的是，今年的第二季度各家厂商并不好过。数据显示，今年第二季度全球智能手机收入同比下降8%，环比下降15%，大幅低于900亿美元――这也是自2020年全球疫情以来的最低值。根据 Counterpoint市场监测的研究，同期全球智能手机营业利润降至130亿美元以下，同比下降3%，环比下降27%。

换句话说，大家都没钱挣，蛋糕还小了。但是几家欢喜几家愁，苹果也在这缩水的蛋糕中切到了更大的块。今年二季度苹果是智能手机领域利润贡献最大的公司，占到了全球85%的份额，高于上一季度的84%，也同样高于去年同期的81%。

实际上在今年第二季度，苹果的出货量也有降低。同期智能手机市场出货量下降了9%，而苹果出货量下降了3%。但是苹果它有相较于其他厂商的优势――平均售价更高。去年发布的iPhone 14 Pro系列销量增长带来了强劲势头，而新款iPhone SE进行尚未发布，且拖后腿的mini机型被价格更高、屏幕更大的Plus机型所取代，苹果的平均售价是有所增长的。这也让苹果在出货量下降的背景下取得了跟更高的销售额。

Counterpoint研究总监杰夫-菲尔德哈克(Jeff Fieldhack)指出，虽然苹果公司的iPhone收入每年下降2%，但其收入份额却在增长，第二季度达到了创纪录的45%，比去年同期增长了近3%。自2022年第二季度以来，苹果在全球营业利润中所占的份额也增长了4%，达到85%的高位，再次创下苹果公司第二季度的最高纪录。

整体市场收入下降的原因是出货量同比下降了9%，而同期的平均售价(ASP)仅增长了1%。

Counterpoint研究总监塔伦-帕塔克(Tarun Pathak)在谈到整体市场动态时表示，平均售价的低增长主要是季节性因素造成的。他认为，第二季度与iPhone的需求高峰期和新iPhone的上市时间重合，而且三星也没有推出超高端的S或Z系列机型(三星的Galaxy Z系列机型7月26日全球发布)。年度收入的下降也导致了整个市场营业利润的亏损，营业利润的连续下降还受到了出货量组合变化的影响，作为对营业利润总额贡献最大的苹果公司来说，其出货量份额环比下降了近4%。

Counterpoint在报告中提到，尽管本季度平均售价增长停滞，但随着新兴市场推动下一轮增长，中端品牌瞄准高端市场，高端品牌旨在销售更多最高价机型，智能手机高端化趋势可能会继续。Counterpoint给出了比较乐观的预测，从2023年下半年开始，全球智能手机收入和营业利润都将出现复苏，这将在智能手机市场因出货量下降而陷入困境的时期提供支持。

不过苹果自身的财报也显示苹果正在度过相对艰难的时期。8月3日，苹果公司发布了截至7月1日的2023财年第三季度财报。财报显示，苹果第三财季总净销售额为817.97亿美元，较上年同期的829.59亿美元下降1.4%;净利润为198.81亿美元，较上年同期的194.42亿美元增长2.3%。这是苹果营收连续第三个季度遭遇下滑，创下了自2016年以来的最长连续下滑纪录。

三大硬件业务都有了不同程度的下滑：iPhone业务净销售额为396.69亿美元，较上年同期的406.65亿美元下降2.4%;Mac业务净销售额为68.40亿美元，较上年同期的73.82亿美元下降7.3%;iPad业务净销售额为57.91亿美元，较上年同期的72.24亿美元下降19.8%。而服务类业务却迎来了增长，可穿戴、家居以及配件业务净销售额为82.84亿美元，较上年同期的80.84亿美元增长2.5%;服务业务净销售额为212.13亿美元，较上年同期的196.04亿美元增长8.2%;

此外，苹果大中华区净销售额为157.58亿美元，较上年同期的146.04亿美元增长7.9%。除大中华区和欧洲市场，苹果在其他区域的净销售额均受影响。日本市场净销售额更是直降11.5%。