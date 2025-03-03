MWC 2025|HMD发布首款面向青少年的手机，实时追踪孩子位置

【天极网手机频道】一年一度的MWC 2025已经正式开幕，不少厂商都发布或是展出了自家的产品。HMD在本届展会上带来了一款号称是“青少年的第一款智能手机”的产品―HMD Fusion X1，这是一款它们与儿童智能手表厂商Xplora合作设计的一款产品。

据了解，在对澳大利亚，印度，阿联酋，英国和美国的25,000名父母和孩子进行了调查之后，HMD决定打造这款具有安全功能的产品。它其实是去年HMD推出的模块化手机HMD Fusion的改版，它配备6.56英寸HD+ 90Hz屏幕，搭载骁龙4 Gen2处理器，5000mAh电池，后置1亿像素+200W像素双摄，前置为5000万像素。相比与常规版本，它能为父母提供定制的手机软件。

其每个月的订阅费用为4.99欧元，父母能够设置位置警报，批准应用程序，设置屏幕时间表以及审查和批准联系人。他们还能够试试看到孩子的位置，设置多达十个安全区域，并在进入和离开时通知家长，而且还能查看其三天内的历史位置。

HMD Fusion X1还将为父母提供限制或禁止访问社交媒体的功能，并具有学校模式，从而不让孩子分心。它还将为父母提供紧急SOS呼叫，电池不足警报以及远程访问。

目前，HMD尚未宣布有关HMD Fusion X1的定价和可用性的详细信息。