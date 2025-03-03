您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

MWC 2025|HMD发布首款面向青少年的手机，实时追踪孩子位置

2025-03-03 11:18:06 作者：景博健

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】一年一度的MWC 2025已经正式开幕，不少厂商都发布或是展出了自家的产品。HMD在本届展会上带来了一款号称是“青少年的第一款智能手机”的产品―HMD Fusion X1，这是一款它们与儿童智能手表厂商Xplora合作设计的一款产品。

MWC 2025|HMD发布首款面向青少年的手机，实时追踪孩子位置

  据了解，在对澳大利亚，印度，阿联酋，英国和美国的25,000名父母和孩子进行了调查之后，HMD决定打造这款具有安全功能的产品。它其实是去年HMD推出的模块化手机HMD Fusion的改版，它配备6.56英寸HD+ 90Hz屏幕，搭载骁龙4 Gen2处理器，5000mAh电池，后置1亿像素+200W像素双摄，前置为5000万像素。相比与常规版本，它能为父母提供定制的手机软件。

MWC 2025|HMD发布首款面向青少年的手机，实时追踪孩子位置

  其每个月的订阅费用为4.99欧元，父母能够设置位置警报，批准应用程序，设置屏幕时间表以及审查和批准联系人。他们还能够试试看到孩子的位置，设置多达十个安全区域，并在进入和离开时通知家长，而且还能查看其三天内的历史位置。

  HMD Fusion X1还将为父母提供限制或禁止访问社交媒体的功能，并具有学校模式，从而不让孩子分心。它还将为父母提供紧急SOS呼叫，电池不足警报以及远程访问。

  目前，HMD尚未宣布有关HMD Fusion X1的定价和可用性的详细信息。

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

景博健

最新资讯

HMD发布首款面向青少年手机

热门视频

2分钟速看RX 9070系列显卡

新品评测

OPPO Find N5已是next level
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录