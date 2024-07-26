谷歌Pixel 9系列前瞻：影像再迎升级，折叠屏更大更方

【天极网手机频道】按照此前的消息，谷歌将于北京时间8月14日凌晨召开发布会，预计将会带来Pixel 9系列以及其它几款智能设备。随着发布时间的临近，关于新品的曝光也随之增多。根据目前的消息，本次Pixel 9系列将会包括Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL三款直板机以及Pixel 9 Pro Fold折叠屏手机。

相比于前代产品，Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL在外观设计上有着非常大的变化，它们一改之前的横贯机身背部的影像模组，改为了“胶囊”形状，并且由曲边中框变为了直角中框，让产品看起来更加有线条感。

值得一提的是，这也是继2019年的Pixel 4 XL之后，再次启用“XL”的命名，而从配置来看，Pixel 9 Pro XL其实替代的是Pixel 8 Pro，而全新Pixel 9 Pro则是其缩小尺寸的版本，在配置上保持了一致，算是为喜欢小屏幕且追求更高配置的消费者一个新选择，不像之前想要高配置只能选大屏。

Pixel 9系列将会采用三星M14材质的显示屏，提供更好的亮度和寿命，后面的iPhone 16 Pro也将采用该材质的屏幕。其中Pixel 9将会配备一块6.24英寸屏幕，120Hz高刷，最高亮度可达1800尼特，比前代高了400尼特;Pixel 9 Pro和Pixel 9 Pro XL则分别配备6.34英寸和6.73英寸的屏幕，均为120Hz刷新率，有着2050尼特的亮度，比之前的Pixel 8 Pro高了450尼特。

影像方面，Pixel 9将会采用5000像素主摄+5000万像素超广角双摄组合，其中主摄还是和前代一样的三星GNK，1.31英寸的底，而超广角从之前的索尼IMX 386升级到了IMX 858，不仅像素更高，而且1/2.51英寸的底也比之前更大，成像质量会有着一定提升，不过前置镜头依然是1050万像素的三星3J1;Pixel 9 Pro和Pixel 9 Pro XL则会采用5000像素主摄+5000万像素超广角+5000万像素长焦的三摄组合，主摄同样是三星GNK，而超广角同样使用了IMX 858，长焦则由前代4800万像素的三星GM5变为了IMX 858，对比前前代算是有小升级吧，而且前置同样由三星 3J1升级到了IMX 858，算是很大的升级。这里多说几句IMX 858，作为一款比较新的传感器，很多国产旗舰都有搭载，像小米 14 Ultra以及OPPO Find X7 Ultra都的长焦都用的这个传感器，成像质量还是很不错的。

核心配置上，Pixel 9系列将会搭载Tensor G4 处理器，Pixel 9将有12GB内存，另外两款则为16GB内存。

另外还有一款Pixel 9 Pro Fold折叠屏手机，它同样一改之前标志性贯通式相机模组，而是改为了圆角矩形模组。

配备一块6.24英寸外屏，屏幕比例为20:9，相比于前代要更加细长一些，120Hz刷新率和1800尼特亮度。内屏来到了8英寸，基本上1:1的比例，非常方正，有着120Hz刷新率和1600尼特的亮度。

影像方面，Pixel 9 Pro Fold后置4800万像素主摄+1200万像素超广角+1050像素的长焦镜头的三摄组合，主摄与长焦是前代保持一致的索尼IMX 787(裁切)和三星3J1，而超广角为1/3.2英寸的三星3LU，底甚至比前代IMX 386还小;内外前置摄像头都是1/3.94英寸的三星3K1，都说不上比前代要强。从目前的曝光来看，新的折叠屏在拍照上可能对比前代还会退步一些。关于这款折叠屏屏新机的暂时没有更多其它消息，不过目前看起来不会有什么惊喜。

另外，除了新的Pixel 9系列手机外，这次发布会应该还会带来Pixel Watch 3系列智能手表和Pixel Buds Pro 2耳机等。

当然，除了新的硬件产品外，AI肯定也是这次发布会的一大重点，在此前的预热时就有多次提到，将会为用户提供丰富的AI功能，大家可以拭目以待。