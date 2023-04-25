Exynos回归，骁龙8 Gen 3非唯一，三星S24系列或采用双平台芯片！

【天极网手机频道】在今年的三星S23系列中，最显著的一个变化就是该系列全球统一使用高通为三星定制的骁龙8 Gen 2芯片，三星自家的Exynos处理器退出历史舞台，彻底无缘高端。不过，最近国外媒体称，三星计划在明年的S24系列中让Exynos芯片回归，不过只在基础版中使用，且仅在部分市场推出。

年初三星发布三星S23系列，全系都采用独家定制芯片，其官方名称为Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy，但出于易宣传且好记的目的，三星精简了这一代号，并将其命名为Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy。这也意味着三星自研芯片Exynos将退居幕后，彻底退出高端市场。三星一直贯彻不同地区搭载不同芯片的策略，在欧洲和特定亚洲地区搭载自研的Exynos芯片，而在其他市场使用高通骁龙芯片。

搭载Exynos处理器的三星S22出现过臭名昭著的游戏优化问题，三星被发现故意限制处理器性能以避免机身发热问题，甚至在欧洲遭到用户请愿，希望下一代可以更换为骁龙芯片。如今统一搭载骁龙8 Gen 2 for Galaxy的三星S23在全球范围内口碑与销量齐上涨，也足以证明三星选择的正确。

但三星似乎并不打算就此放弃Exynos芯片，外媒称Galaxy S24+和Galaxy S24 Ultra两款机型依然仅配备高通骁龙8 Gen 3 for Galaxy处理器;而Galaxy S24标准版会针对不同市场，推出Exynos 2400和高通骁龙8 Gen 3 for Galaxy两个版本，不出意外的话应该是欧洲市场以及韩国市场。

这一做法不仅满足与高通的独家合同，也为后续Exynos处理器的回归做出铺垫。不久之前更传出，三星正在加速自研CPU芯片的脚步，以减少对ARM公司的依赖。同时自研芯片也是未来智能手机行业的大势所趋，苹果A系列芯片的珠玉在前以及强劲的软硬件生态表现，也让三星拥有不放弃Exynos的理由。

据悉，三星电子最近组建了一个专门负责CPU核心开发的内部团队，并由一位原先在AMD负责CPU开发的资深开发者领导。同时，三星也在加速下一代AP芯片的研发进程，其系统LSI业务部门去年底成立了一个AP解决方案开发团队，与移动体验业务部门合作，推进下一代先进研究和AP优化工作。

三星S24系列基础版或将搭载Exynos 2400芯片，该芯片组的图形处理单元拥有6组处理器工作组，每组又有2个计算单元，而Exynos 2200所配备的Xclipse 920 GPU则只有3个计算单元，可见Exynos 2400芯片堆料之足。

Exynos此前的糟糕表现确实令不少用户唯恐避之不及，但曾经的Exynos也有过自己的高光时刻，如果三星愿意下功夫好好打磨，重返高端市场并非难事。虽然今年Exynos短暂离开高端市场，但归根结底其底蕴还在，加上更先进的三星3nm工艺加持以及豪华堆料，确实有望重振该系列芯片，不过最终表现如何就要看明年的真机了。