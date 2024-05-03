聊聊那些曾风靡一时却“绝版”的手机设计(上)

【天极网手机频道】距离第一部手机诞生已经过去了50多年，随着科技的不断进步和发展，手机的设计和功能也在不断地变迁和创新。为了给用户带来更好的体验，打造产品差异化来应对激烈的市场竞争，各大厂商都是各显神通，曾经带来过很多让人眼前一亮的设计。今天笔者就为大家盘点下，那些曾经风靡一时，但如今却已经“绝版”的设计，并简单聊聊它们消失的原因。

这次我将视角主要放在智能手机全面普及之后，也就是安卓和IOS系统已经成为市场上主流后的一些设计，当然有些需要追溯到“远古”时期的设计，我也会为大家说明。

升降式摄像头

如今，大家在市面上看到的大多数手机都采用了“全面屏”的设计，相比于当初那些非“全面屏”来说，在同等大小的机身上，带来了更大的屏幕尺寸，整体的观感也更为出色。而在探索“全面屏”手机的这条路上，厂商们可以说进行了诸多的探索和尝试，其中就包含升降式摄像头。

在打造所谓的真“全面屏”时， 如何安置前置摄像头就成为一个难题，而将摄像头藏到机身当中，需要时升起来，不用时再降下去就是一个不错的方案。在MWC 2018上，vivo展示了一款惊艳众人的APEX全面屏概念机，采用了升降式摄像头，在需要进行自拍时，前置摄像头就会从机身中升起，很有仪式感，不用时则会自动下降。同时它的正面的边框非常的窄，而且没有听筒，而是采用了屏幕发声技术，光线传感器等元器件隐藏在了顶部屏幕之中，屏占比达到了98%，拿在手里就像是握着一整块屏幕，可谓是“黑科技”满满。

vivo APEX

虽然APEX只是一款概念产品，并没有正式上市，但仅仅三个月后，vivo就把这个“概念”中的很多东西带到了现实当中，发布了采用了升降式摄像头的量产产品―vivo NEX。虽然91.24%的屏占比没有概念产品那么极致，但通过升降式摄像头设计带来的真“全面屏”着实惊艳的诸多人，其中就包括我，当时拿到时真的是爱不释手，升降摄像头也是玩得不亦乐乎，而且当时vivo还创造出了五彩斑斓的黑，同样给我留下了深刻的印象。

vivo NEX

之后诸多厂商都加入到了升降式摄像头的队伍当中，像OPPO Find X，其实它只比vivo NEX晚发布了一个星期，虽然同样是升降式摄像头，但在结构上确有着很大的不同，它采用了双轨潜望结构，简单说就是在机身内部加入了可升降的机械结构，在需要时升起，不需要时收回去隐藏，并且升起的模块更大，甚至还加入了3D结构光，可以进行3D人脸解锁，当然，它升起模块上并不仅仅有前置摄像头，后置模组同样在这上面。

OPPO Find X

还有像红米K20 Pro、realme X、华为畅享10 Plus、荣耀畅玩9X，它们都采用了类似于vivo NEX的升降式结构，而OPPO的Reno、Reno2等机身则采用了独特的侧旋升降式结构。

OPPO Reno2

虽然这样的升降式摄像头设计在当时非常火，产品并不少，但没多久便被各大厂商所弃用。其优势很明显，能够解决前置摄像头的安置问题，而且不需要时会藏在机身内，可以更好的保护隐私。但有利的同时也伴随着很多弊端，由于升降模块相对复杂的结构，导致整机的重量和厚度会有明显增加，而且会占用很大的内部空间，在“寸土寸金”的手机上都是难以接受的，尤其是影像模组越来越大的当下，很难容下它了。

同时，相比于传统的前置镜头，复杂的结构让它的耐用性和可靠性都要低一些，维修难度和成本更高，且无法实现防水等。并且之后还涌现了打孔屏、屏下镜头等方案，厂商们在权衡各种利弊后，最终还是放弃了升降式摄像头的方案，

翻转/旋转摄像头

除了升降式摄像头外，厂商们其实还整出过翻转摄像头这种东西，而且可以说是其“前辈”，而且在全面屏来临之前就有这样的设计。2013年9月份，OPPO发布了全球首款配备(电动)旋转摄像头的智能手机―OPPO N1，它采用了独有的206°自由停旋转摄像头，后面还更新了OPPO N3，采用了同样的设计。后面到了2015年，荣耀带来过荣耀7i这样的翻转镜头的产品，虽然设计上和翻转模式上存在不同，但归根结底都是靠一套影像模组来实现前后双重拍摄需求。之后这样的翻转摄像头设计便暂时销声匿迹了。

左：OPPO N1 右：荣耀7i

不过需要说一下，其实这种翻转和旋转的镜头设计可以追述到20多年前，比较有代表性的有三星在2003年推出过的“旋影”SCH-X319，后面还有三星SGH-E818，还有2005年诺基亚推出的N90，不仅镜头能够旋转，机身还能变身DV机，可玩性非常的高。不得不感叹下，那时候厂商们的想法还是蛮多的，有很多非常新奇和独特的产品。

左：三星SGH-E818 右：诺基亚N90

而进入了全面屏时代，又有厂商来了波“复古”设计，通过翻转或者摄像头的设计让前后共用一套模组，同时实现正面的真“全面屏”设计，且后置镜头的自拍效果更为出色。比较有代表性的产品有ZenFone 6以及后面的ZenFone 7和ZenFone 8 Flip，它们的设计类似于前面提到的荣耀7i，不过模组对比那时候要大了不少。

ZenFone 8 Flip

三星则带来了Galaxy A80，它的翻转方式比较特别，像是OPPO N1和OPPO Find X的结合体，由于全面屏的设计，所以机身正面并没有预留地方可以进行翻转，而是先通过机械机构升起，然后再进行镜头的翻转，很有意思，但既有升降还带翻转，结构上略复杂。

三星Galaxy A80



其实这样的翻转/旋转镜头消失的原因和前面提到的弹出式摄像头差不太多，也是结构相对更复杂，尤其是三星A80那种升降又翻转的，可靠性以及后续维修都是问题，而且占据的空间还大且会增加重量，而且如今后置模组越来越大，想要实现翻转或者旋转基本不现实。

超大曲率“瀑布屏”

说到“瀑布屏”，可能有很多人比较陌生，但是说到曲面屏，大家就要熟悉很多了。在2014年，三星发布了世界首款真曲面屏手机Galaxy Note edge，在当时可以说是“黑科技”满满，非常的炫，曲面区域可以设置侧边栏功能等等。之后三星的Galaxy S6/S7 Edge也将曲面屏发扬光大了，国内的诸多厂商都纷纷跟进，曲面屏设计开始成为旗舰产品的一个标致。而来到了全面屏时代，厂商们对于超窄边框的追求更加强烈，屏幕曲率也越来越大，于是诞生了视觉上无边框的“瀑布屏”。

Galaxy Note edge



虽然各家的叫法会稍有不同，但为了让大家不那么乱，这里我就统一称其为“瀑布屏”了，也是比较形象，就是像瀑布那样的屏幕。其本质还是曲面屏，只不过是将屏幕曲率更进一步，形态从微微弯曲变成近乎垂直，接近直角的90°。比较有代表性的产品有华为在2019年发布的Mate 30 Pro以及次年更新的Mate 40 Pro/Pro+，它们采用的超曲面环幕屏曲度均达到了88°。

华为Mate 30 Pro



vivo曾推出过NEX 3和NEX 3S两款瀑布屏产品，屏幕的曲率无限接近于90°，并且采用了升降式摄像头，这设计在当时确实是一绝。

vivo NEX 3



不过之后华为和vivo都放弃了瀑布屏，荣耀则在2021年发布的Magic 3 Pro上带来了89°超级曲面屏，次年的Magic 4 Pro曲率则有所变小，来到了86°，再之后的产品则曲率进一步缩小。

荣耀Magic 3 Pro

尽管这种超大曲率的“瀑布屏”设计在当时给不少人留下了深刻的印象，但纵观这两年的手机市场，厂商们对于曲面屏的使用可以说是愈加谨慎，都是以微曲面为主。至于为何会如此呢，原因还是比较简单的，这样的“曲面屏”设计确实带来了视觉无边框的观感和出色的手感，但是代价并不小。一方面，大曲率的屏幕会压缩中框的空间，甚至不得不将实体音量按键取消，导致使用体验变差;另一方面，这类产品的耐用性要差一些，屏幕更容易损坏，而且维修的难度和成本都比较高。还有小伙伴会说有误触的问题，其实并不多，因为各家都做了防误触，而且比较简单粗暴，就是让侧边的曲面部分都无法进行触控。

和前面的升降式摄像头等设计一样，厂商在经过权衡利弊之后还是放弃了“瀑布屏”的设计，而是更多的使用微曲面屏，在观感、手感以及体验上寻找了一个平衡。我知道有些小伙伴是非常坚定的直屏党，对于任何曲面屏都不感冒，但在目前的一众旗舰中寻找一台直屏手机确实不易啊，有时候只能妥协了。

写在最后

这次主要聊了升降式摄像头、翻转/旋转摄像头以及瀑布屏，其实在当时它们都曾经用户带来过非常惊艳的体验，但厂商最终在哦权衡利弊后最终都选择了放弃。我个人最喜欢的是升降式摄像头，每次使用都很有仪式感，而且通过这种设计还带来了真“全面屏”的体验，着实让人很怀念。