【天极网手机频道】11月4日，首批面向中国用户的 Apple Intelligence 功能在最新版 iOS 开发者测试版中开启测试。据报道，苹果与阿里巴巴合作，为 Siri、写作工具和视觉智能加入通义千问(Qwen)支持。相关功能计划于12月随 iOS 27.3 面向支持的 iPhone 公开推送，其他平台需在取得必要监管批准后跟进。此次测试标志着苹果人工智能服务的本地化落地迈出关键一步。

与此同时，苹果还预告了11月6日将集中上市的多款硬件：搭载 OLED 屏幕与 A20 Pro 芯片的 iPad mini、搭载 M6 芯片的 iMac、14英寸 MacBook Pro，以及首批支持触控屏的14英寸与16英寸 MacBook Pro;11月13日则将推出可通过 Siri AI 回答问题的 HomeView 智能家居显示屏，以及新增 Siri AI 的第四代 Apple TV 4K。软件方面，Apple Creator Studio 也将在11月更新，为创作与办公软件加入新功能，现有订阅用户可免费获得;由苹果支持、LG 电子与施耐德电气参与设计的第三方 Apple Home Collection 配件将从12月起陆续上市，覆盖智能摄像头、恒温器与门锁，部分产品延至2027年初。