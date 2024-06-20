分析师预计苹果新款MacBook Pro年底发布，将采用M4处理器

【天极网手机频道】根据分析师的最新预测显示，苹果公司有望在2024年底推出搭载全新M4芯片的MacBook Pro机型。今年早些时候苹果推出了首发搭载 M4芯片的 iPad Pro，意味着苹果开始了 M4 芯片产品的更新换代。除此之外，分析师还表示苹果将在今年更新MacBook Pro和Mac mini产品线，也就是说这是首批采用 M4 芯片的 Mac产品。

与上一代搭载M3芯片的MacBook Pro相比，搭载了M4芯片的新款 MacBook Pro在性能上将实现飞跃式提升。据了解，芯片采用台积电第二代3nm制程工艺，集成了高达280亿只晶体管，M4芯片配备了10个核心CPU(4个性能核心和6个能效核心)，性能较上一代提升最高达1.5倍。其GPU部分拥有10核图形处理器，专业渲染性能提升最高快达4倍，在 Geekbench 6 基准测试中，M4 芯片的多核性能比 M3 芯片快达 25%;此外，M4芯片还集成了16核神经网络引擎，为AI任务提供了强大的支持。凭借其卓越的性能和能效，为用户带来了更加出色的体验。

至于配置信息方面，新款MacBook Pro将分为14英寸和16英寸两个版本，满足不同用户的需求。在处理器方面，除了基础版的M4芯片外，还将有更高性能的M4 Pro和M4 Max芯片供用户选择，其中入门级14英寸MacBook Pro预计将采用 M4芯片，而14英寸和16英寸MacBook Pro机型将更新为M4 Pro和M4 Max芯片;Mac mini提供M4和M4 Pro芯片版本选择;MacBook Air、MacStudio和Mac Pro机型要到明年才会更新为M4芯片，目前还不清楚iMac何时会更新为新的芯片技术。

在内存和存储方面，新款MacBook Pro有望提供更大容量的选项，以满足专业人士对于大容量存储的需求。同时，新款MacBook Pro还将支持更高速的Wi-Fi和蓝牙连接，确保用户在使用过程中的网络体验更加流畅。

在外观设计方面，新款MacBook Pro预计将延续苹果一贯的轻薄设计理念，铝合金一体式机身和简洁的线条设计将继续展现出苹果的经典设计，同时，新款MacBook Pro还将保留经典的触控栏设计，为用户提供更加便捷的交互体验;至于屏幕，虽然目前没有确切的消息表明新款MacBook Pro将采用OLED显示屏技术，不过分析师认为未来MacBook Pro有望搭载OLED显示屏，为用户带来更加出色的视觉体验，但最快也要到2026年才会问世。



M3 MacBook Pro

关于新款M4 MacBook Pro的信息还未有太多可靠信息爆料，但可以确定的是随着新款M4 MacBook Pro的推出，或将继续巩固苹果在高端笔记本市场的领先地位。M4芯片的强大性能和出色的能效表现将使得新款MacBook Pro成为市场上备受瞩目的产品之一。同时，新款MacBook Pro在设计和功能上的升级也将进一步满足用户对于高性能、高品质设备的需求。新品预计在今年年底发布，如果正好有想要换新的用户，不妨等等这款新品，届时在发布会上了解更多信息详情。